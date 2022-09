Pepillo Origel confirma lo que dijo Ignacio López Tarso sobre el homenaje a Silvia Pinal, señaló que estuvo “aburridísimo”, aunque ella estuvo muy contenta.

Pepillo Origel ha sido de los cercanos a Silvia Pinal que se oponían a que regresara al teatro con la obra ‘Caperucita, qué onda con tu abuelita’, y hasta se peleó con Sylvia Pasquel.

Y aunque Pepillo Origel de 74 años de edad, advirtió que no iba a hablar del homenaje de Silvia Pinal en Bellas Artes, ya dio sus primeras críticas.

Pepillo Origel asegura que Silvia Pinal no está bien: “A veces dice una cosa y al ratito dice otra”

A sus 90 años de edad, Silvia Pinal recibió un homenaje en Bellas Artes, por su trayectoria artística, siendo Pepillo Origel uno de los invitados al recinto cultural.

A diferencia de las críticas que se dieron al homenaje en distintos programas de espectáculos, el periodista advirtió que no hablaría de ello.

“Hubo cosas que no me gustaron, pero no diré nada”.

Pepillo Origel, periodista.