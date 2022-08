El homenaje de Silvia Pinal tuvo un número musical protagonizado por su nieta Stephanie Salas, pero a Gustavo Adolfo Infante no le agradó y arremetió contra la presentación de la hija de Sylvia Pasquel.

El pasado lunes 29 de agosto se realizó el homenaje a Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, en el cual se recordó la trayectoria artística de la ‘Diva del cine mexicano’.

Hubo un número musical de la obra ‘Hello, Dolly’, en la cual participó Stephanie Salas junto a Alan Estrada, Fela Domínguez y Bianca Marroquín.

Pero la presentación de la nieta de Silvia Pinal no fue del agrado de Gustavo Adolfo Infante, quien arremetió contra el homenaje por la participación de Stephanie Salas.

El periodista de ‘De Primera Mano’ aseguró que la nieta mayor de la ‘diva’ no merecía estar en el escenario: “No merecía estar ahí, compartir el escenario junto a Bianca Marroquín, junto a Fela. Stephanie no tenía nada que hacer ahí”.

Aseguró que Stephanie Salas formó parte del homenaje musical porque era la nieta de Silvia Pinal, pero no tenía por qué participar.

Comparó la participación de la nieta de la actriz con Bianca Marroquín, Fela Domínguez y Alan Estrada.

“La hubiera metido con malos cantantes para que no se notara” Gustavo Adolfo Infante

Sylvia Pasquel delata a Alejandra Guzmán y revela por qué no cantó en el homenaje

Durante la etapa final del Homenaje a Silvia Pinal, Alejandra Guzmán le dedicó unas palabras, pero llamó la atención que dijo: “Pues a mí no me tocó cantar”, dando a entender que no la había dejado participar en el presentación.

Esto le habría molestado a Sylvia Pasquel, quien lanzó una mirada de desdén y posteriormente reveló por qué su hermana no participó en el número musical.

Durante una entrevista con Javier Poza, Sylvia Pasquel mencionó que sí había invitado a Alejandra Guzmán para que cantara, pero ella se negó.

Silvia Pinal y su familia (Captura/Canal)

“No quiso, yo le mandé un WhatsApp Javier, explicándole lo del homenaje, todo lo que iba a pasar. Y en ese WhatsApp le puse que se iba hacer y que estaría muy bonito que ella participara cantándole a su madre una canción y no quiso” Sylvia Pasquel

Al parecer, Alejandra Guzmán le dijo a la asistente de su madre que ella solo iba asistir como familiar: “Nada más voy a ir como hija, yo no voy a ir a trabajar”.

Sylvia Pasquel se mostró molesta por el comentario que hizo Alejandra Guzmán durante el homenaje, pues daba a entender que no había sido invitada al musical.

“Yo creo que si hizo ese comentario fue porque no cantó ahí, pero por supuesto que yo invité a mi hermana, ella no quiso. Y si con ese comentario quiere hacer creer que yo no la invité, pues lo logró” Sylvia Pasquel

Al final el homenaje fue un éxito para Silvia Pinal, quien se mostró feliz de poder presenciar el reconocimiento a su carrera artística.