¿Pelearse le sirvió? Silvia Pinal ya recuperó su dinero del banco luego de que denunció que la institución no le permitía tener acceso al patrimonio que juntó tras años de trabajo.

La preocupación sobre la economía de Silvia Pinal de 91 años de edad aumentó, cuando la actriz exhibió a una institución bancaria por no darle su dinero presuntamente por políticas del banco.

Silvia Pinal expuso que se vio obligada a pelearse en una sucursal bancaria, ya que se negaban a darle su dinero y eso le habría provocado algunos problemas económicos.

Pues no podía acceder con libertad a su dinero.

Silvia Pinal celebrando sus 92 años de edad. (@sylviapasqueloficial / Tomada de video)

Tras controversia, Silvia Pinal ya recuperó su dinero del banco

El 6 de diciembre, Silvia Pinal se mostró sumamente molesta luego de que una institución bancaria le estaba complicando la vida al no permitirle acceder a su dinero.

Fruto de su larga trayectoria en la industria del entretenimiento.

El video que mostró a Silvia Pinal dentro de la institución bancaria generó gran controversia, y es que pese a que es una persona de la tercera edad, tuvo que esperar por más de dos horas sin éxito.

En medio de la polémica generada, Silvia Pinal concedió una entrevista para el programa Venga la Alegría en donde compartió que afortunadamente ya había podido recuperar su dinero .

Silvia Pinal señaló que todo el problema se suscitó porque decían que la firma no era igual, pero ella pudo demostrar que era completamente absurdo.

“No es lo que hicieron, no tenían poderes para nada, ni exigían nada que diera o entregara. Eso era un muchacho que decía que la firma no era igual, cosa absurda porque necesitaba firmar y le dije ‘ábrela’, y firmé y firmó él, y ya me dijo ‘a pues sí es verdad, es igualita, claro’” Silvia Pinal

Pese a la molestia que le pudo ocasionar a Silvia Pinal al ir al banco al pelearse, la actriz se mostró contenta de que ya pudo acceder a su dinero con libertad.

Silvia Pinal se cambia de banco luego de que no le querían entregar su dinero

En el video compartido por Venga la Alegría, también habló Efigenia Ramos, asistente de Silvia Pinal, quien confesó que ya llevaban tiempo tratando de resolver el problema.

Efigenia Ramos destacó que desde hace varios meses se enfrentan a este problema que les afectaba a sus pagos, pues no podían disponer del dinero.

Aunque ya habían hecho lo que le pedía el banco.

“Fue todo porque ella pedía su chequera desde principio de año, y no nos la entregaban, y no nos la entregaban, decían que tenía que actualizar su cuenta, la actualizamos, y de todas maneras ponían muchas trabas para los movimientos. Si queríamos hacer pagos de nómina, todo eso, y resulta que no nos aceptaban los cheques” Efigenia Ramos

En su entrevista, Efigenia Ramos destacó que tras el mal momento que vivieron tomaron la decisión de cambiar de banco, pues no querían que en un fututo tuvieran que vivir una situación similar.

“A fuerzas querían un poder notarial, la señora no acepta entregarle el poder a nadie, el trato fue muy inhumano y al principio no nos querían aceptar la huella porque decían que su huella ya no servía, entonces abrimos la cuenta en otro banco, para que ella pudiera llevarse el dinero de ahí” Efigenia Ramos