Pedro Sola llama “culeros” a Imagen Televisión tras renuncia de Álex Kaffie por culpa de Nacho Lozano.

Tras más de 13 días de ausencia en Sale el Sol, Álex Kaffie -de 51 años de edad- confirmó que si lo habían castigado por los comentarios que había hecho en contra de Nacho Lozano -de 38 años de edad-.

Aunque no se había pronunciado, Álex Kaffie reveló que prefirió renunciar luego de la desigualdad que vivió en Imagen Televisión.

¿Y Alex Kaffie? En Sale el Sol explican porqué no ha ido en 13 días

En medio de la controversia, Álex Kaffie recibió el apoyo de Pedro Sola -de 76 años de edad- quien tachó de “culeros” a Imagen Televisión por las decisiones que habían tomado.

Desde hace más de 3 semanas el nombre de Álex Kaffie se convirtió en tendencia luego de que se dio a conocer que había sido suspendido por los comentarios que realizó en contra de Nacho Lozano.

A través de sus redes sociales, Álex Kaffie confesó que había decidido renunciar a Imagen Televisión luego de que su libertad de expresión no fue la misma que para Nacho Lozano.

Tras su comunicado, Álex Kaffie recibió el apoyo de sus seguidores quienes cuestionaron la decisión de Imagen Televisión.

Sin embargo uno de los comentarios que sobresalió fue el de Pedro Sola quien llamó “culeros” a Imagen Televisión.

Héctor Parra: “Mi hija sí es una víctima”, pero no de su papá, revela en carta desde la cárcel

Pedro Sola escribió: “Pues que culeros”.

El comentario de Pedro Sola de inmediato se viralizó y algunos agradecieron sus palabras e incluso le pidieron que invitara a Álex Kaffie a TV Azteca.

El pasado 12 de mayo, los conductores de ‘Chisme no Like’ revelaron que Álex Kaffie había sido suspendido de Sale el Sol luego de que criticó a Nacho Lozano.

En su columna del 5 de mayo para ‘El Heraldo de México’ Álex Kaffie escribió que Nacho Lozano había acudió a Sale el Sol con la condición de que únicamente lo entrevistara Paulina Mercado.

Álex Kaffie dejó en claro que no tenía la intención de entrevistar a Nacho Lozano, pues no se encontraba entre la lista de celebridades con las que deseaba conversar.

Estas palabras habían molestado a Nacho Lozano quien había pedido a Imagen Televisión que suspendieran a Álex Kaffie.

Imagen Televisión habían accedido a la petición de Nacho Lozano, ya que querían mantener su imagen limpia ahora que regresaba como conductor del programa ‘De Pisa y Corre’.

En medio de todos los rumores sobre su ausencia en Sale el Sol, Álex Kaffie rompió el silencio y confirmó que lo habían castigado son goce de sueldo por petición de Nacho Lozano.

“Tras haber publicado en mi columna #SinLisonja (desaparecida, por cierto) las exigencias de Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano en su visita a “Sale el Sol”, los altos ejecutivos de Imagen Televisión, por petición de él, me castigaron quitándome de la pantalla sin goce de sueldo”

Pese a que el castigo había terminado, Álex Kaffie tomó la decisión de renunciar a Imagen Televisión pues considera que no es justo la forma en que se actuó.

“Tal amonestación ha terminado; sin embargo, he tomado la decisión de no regresar a trabajar al canal en el que por capricho de un empleado se ‘pisa y corre’ a otro, y en donde la libertad de expresión no es la misma para Ignacio Francisco López Ramírez (Nacho Lozano) que para mí”

Álex Kaffie