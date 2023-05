¿Alex Kaffie en problemas? Criticar a Nacho Lozano en su regreso a Imagen Televisión terminó en castigo para él, según rumores.

Imagen Televisión anunció con bombo y platillo el regreso de Nacho Lozano -de 37 años de edad- luego de su paso por Telemundo.

Nacho Lozano retomó su lugar como conductor del programa De Pisa y Corre. Sin embargo, parece que no todos los conductores de Imagen TV estuvieron de acuerdo con su regreso.

De acuerdo con Chisme No Like, Nacho Lozano habría pedido a los ejecutivos de Imagen Televisión castigar a Alex Kaffie -de 51 años de edad- luego de que habló mal de él.

¿Alex Kaffie fue castigado por hablar mal de Nacho Lozano?

En 2021, Nacho Lozano sorprendió a los televidentes al anunciar que dejaba el programa De Pisa y Corre para irse a Telemundo.

Luego de dos años, Nacho Lozano confirmó que regresaría a Imagen Televisión para retomar su conducción en el programa De Pisa y Corre.

Muchas personas se han mostrado muy contentas por su regreso; sin embargo, parece que no todos estuvieron de acuerdo con que haya retomado su trabajo.

Nacho Lozano regresa a Imagen Televisión (Twitter/@imagentvmex )

Uno de ellos habría sido Alex Kaffie, quien no dudó en hablar de Nacho Lozano, pero sus comentarios le habrían generado problemas en Imagen Televisión.

Durante el programa Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani señalaron que Nacho Lozano había pedido a Imagen Televisión castigar a Alex Kaffie por los comentarios en su contra.

“El señor Kaffie fue retado en Grupo Imagen -la gárgola del espectáculo- por hablar mal de nuestro compañerito de pupitre, Nacho Lozano” Javier Ceriani

Elisa Beristain puntualizó que Nacho Lozano no brilló en Telemundo porque lo limitaron a sólo leer las noticias y por eso había regresado a Imagen Televisión.

“Fíjense que Nacho después de haber sido traído a Telemundo, que lo pusieron de ser una persona que tiene opinión a lector de noticias, regresó a trabajar en Imagen” Elisa Beristain

En su intervención, Javier Ceriani destacó que aunque ellos no sabían porque el castigo, Imagen Televisión habían aceptado suspender a Alex Kaffie.

Porque quieren mantener limpia la imagen de Nacho Lozano .

“No sabemos qué hablo, si habló mal, pero Nacho pidió sentencia, pidió suspensión y el canal estuvo de acuerdo porque es una figura que tiene que trabajar con la credibilidad y con la información” Javier Ceriani

Alex Kaffie (Tomada de Video )

Javier Ceriani le pidió a Alex Kaffie renunciar, pues consideró que no era correcto que lo censuraran: “Yo que tú, Kaffie, me voy, renuncio”.

Los conductores de Chisme No Like no dieron más información sobre cuánto tiempo estaría suspendido Alex Kaffie.

Cabe recordar que por el momento se trata de un rumor, ya que Alex Kaffie no ha confirmado ni desmentido esta información.

Aunque usuarios recordaron que Alex Kaffie no fue a Sale el Sol el jueves 11 de mayo y sus compañeros no se pronunciaron sobre su ausencia.

¿Qué dijo Alex Kaffie de Nacho Lozano que habría provocado su castigo en Imagen Televisión?

Pese a que no se ha confirmado esta información, puede que el enojo de Nacho Lozano haya sido por lo que escribió Alex Kaffie en su columna ‘Sin Lisonja’.

Alex Kaffie reveló que Nacho Lozano había puesto sus condiciones para poder ir a ‘Sale el Sol’ para promocionar su programa.

En su columna del pasado 8 de mayo, Alex Kaffie destacó que Nacho Lozano había acudió a Sale el Sol con la condición de que únicamente lo entrevistara Paulina Mercado .

“El viernes que Ignacio Francisco López Ramírez más conocido como Nacho Lozano fue a ‘Sale el Sol’ a promocionar su noticiario, ¡Exigió que únicamente Paulina Mercado!, nadie más del matutino, lo entrevistara.” Alex Kaffie

Además, Alex Kaffie puntualizó que él no tenía ninguna intención de entrevistar a Nacho Lozano.

“No sé mis compañeros, pero yo ni codicio ni ansío ni anhelo entrevistarlo” Alex Kaffie

Incluso, Alex Kaffie compartió a las personas a las que le gustaría entrevistar y no figuraba Nacho Lozano.