Gustavo Adolfo Infante ni sabía bien lo que pasó con Álex Kaffie, pero aprovechó para presumir su amistad con Nacho Lozano.

Tras la renuncia de Álex Kaffie a Imagen Televisión, varios periodistas de espectáculos, se han manifestado sobre el asunto.

Uno de ellos ha sido Gustavo Adolfo Infante, ahora ex compañero de Alex Kaffie en ‘Sale el Sol’, quien de hecho confesó que no supo de lo ocurrido en su programa, hasta que el ‘villano de los espectáculos’ lo ventiló en redes sociales.

Gustavo Adolfo Infante (Captura/DPM)

Aunque trabajaba con Alex Kaffie, Gustavo Adolfo Infante ni se enteró de su castigo, reconoce

En su canal de YouTube, Gustavo Adolfo Infante ofreció exponer su postura ante la renuncia de Alex Kaffie a ‘Sale el Sol’, pero antes pidió tiempo para enterarse del tema.

Mientras leía el comunicado de su excompañero en Instagram, Gustavo Adolfo Infante se justificó diciendo que aunque trabajaban juntos, él no se entera de lo que pasa más allá de su sección en el matutino.

Y es que, dijo Gustavo Adolfo Infante, en los “tiempos muertos”, cuando no está en pantalla, él aprovecha para cumplir con otros compromisos laborales.

Ya enterado de la denuncia hecha por Alex Kaffie, Gustavo Adolfo Infante presumió ser amigo de Nacho Lozano.

Luego, Gustavo Adolfo Infante dijo que al notar la ausencia de Alex Kaffie, le dijeron que estaba de vacaciones -en lugar de mencionarle que estaba castigado- y que regresaba el 30 de mayo.

Gustavo Adolfo Infante le regaló dos animales exóticos a sus hijos (Captura)

¿Gustavo Adolfo Infante se puso del lado de Nacho Lozano?

Ante la denuncia de Alex Kaffie, Gustavo Adolfo Infante dijo dudar que Nacho Lozano fuera capaz de pedir que lo castigaran.

No obstante, Gustavo Adolfo Infante pareció defender la posibilidad de que Nacho Lozano se hubiera quejado con los ejecutivos de Imagen Televisión por que Alex Kaffie lo exhibió:

“Yo no creo que Nacho Lozano se haya quejado de esto, pero yo creo que tampoco está padre, pienso yo, que vengas a trabajar y te madreen aquí mismo los de casa, ¿no?” Gustavo Adolfo Infante

Así, Gustavo Adolfo Infante se manifestó a favor de que haya “un secreto industrial, para llegar a donde tu trabajas sin que te parta la madre el de al lado, ¿no?, y de manera pública”.

Gustavo Adolfo Infante dijo que él no ha tenido ese tipo de experiencias en Imagen Televisión, “ni me he quejado ni nada”, para luego desearle buena suerte a Alex Kaffie en sus próximos proyectos.

Ante semejantes declaraciones, los seguidores de su canal le recordaron a Gustavo Adolfo Infante el día en que exigió al aire a los ejecutivos de Imagen Televisión que eligieran entre él y sus compañeras Ana María Alvarado y Joanna Vega-Viestro.

Esto, quejándose de que en lugar de apoyarlo, simpre se ponían del lado de quienes lo critican. Su exabrupto, según se dice, le costó un fuerte regaño y la exigencia de que les ofreciera una disculpa pública a sus commpañeras.

Alex Kaffie responsabilizó a Nacho Lozano por su castigo y renuncia a Imagen Televisión

El lunes 29 de mayo, Álex Kaffie anunció en un comunicado que luego de un castigo fuera de la pantalla y sin goce de sueldo, decidió renunciar al programa ‘Sale el Sol’.

Álex Kaffie señaló a Nacho Lozano como el responsable de este castigo, acusándolo de pedir a ejecutivos de Imagen Televisión que lo reprendieran por exhibir las exigencias que hizo en su visita al mencionado programa.

Ante ello, Álex Kaffie señaló que prefirió renunciar, pues Imagen Televisiónno le permitía ejercer la misma libertad de expresión a qué que a Nacho Lozano.