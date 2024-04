¿Pedro Sola ya perdonó al Escorpión Dorado? En Ventaneando presumen que ya se abrazaron para probar que son amigos.

En diversas ocasiones, Pedro Sola -de 77 años de edad- mostró que no le caía nada bien el Escorpión Dorado, situación que era evidente cuando el influencer acudía a Ventaneando.

Sin embargo, tal parece que Pedro Sola decidió olvidar el rencor que le guardaba al Escorpión Dorado y de esta manera le mostró su apoyo ahora que estrena un programa en TV Azteca.

Y es que Pedro Sola y el Escorpión Dorado se dejaron ver juntos en las grabaciones del programa El Círculo del 1%.

Escorpión Dorado incluso comprometió a Pedro Sola para que aceptará aparecer en Al Volante, ¿será que el conductor de Ventaneando aceptó la propuesta?

Pedro Sola confesó que ya superó su disgusto con el Escorpión Dorado porque no tiene que estar peleando

Gran sorpresa se llevaron los televidentes de Ventaneando al saber que Pedro Sola ya había limado sus asperezas con el Escorpión Dorado.

Durante la emisión de Ventaneando de este jueves 11 de abril, los conductores se mostraron muy felices al revelar que Pedro Sola y el Escorpión Dorado se habían reconciliado.

El Escorpión Dorado y Pedro Sola. (Especial)

Al inicio de Ventaneando se presentaron algunas imágenes de la visita que habían hecho los conductores de Ventaneando al programa El Círculo del 1%, conducido por el Escorpión Dorado.

Rosario Murrieta adelantó que ahí se habían encontrado de frente Pedro Sola con su acérrimo rival, el Escorpión Dorado.

Pedro Sola reconoció que tuvo un desencuentro desagradable con el Escorpión Dorado.

“Después de haber tenido un desencuentro para mí muy desagradable, para él no porque él es así” Pedro Sola

En su conversación, Pedro Sola destacó que no hubo rivalidad con el Escorpión Dorado, pero él tuvo un disgusto que ya superó y ahora sabe que no tiene que estar peleando.

“No hubo rivalidad, yo tuve un disgusto y ya lo superé, no tengo porque andar peleando” Pedro Sola

Pedro Sola recordó el consejo que le dio Pati Chapoy sobre guardar rencores y por eso decidió dejar atrás sus problemas con el Escorpión Dorado.

“Como un día me dijo Pati Chapoy, el rencor únicamente lo sufre el que lo siente, él otro ni se entera, para que pelear” Pedro Sola

Pedro Sola (Tomada de Video )

Pedro Sola confiesa que sus diferencias con el Escorpión Dorado comenzaron porque él se sintió agredido cuando fue a Ventaneando

Ya más adelante en el programa, Pedro Sola recordó porque tenía una enemistad con el Escorpión Dorado.

Pedro Sola reconoció que el Escorpión Dorado lo invitó varias veces a su programa de Youtube, pero nunca aceptó porque no le gusta la forma en la que conduce sus entrevistas.

“A mí personalmente no me gusta la forma en la que él entrevista porque es muy soez, y se lo he dicho, pero ese es su estilo y con esto que tiene su máscara” Pedro Sola

En su intervención Pedro Sola recordó que cuando el Escorpión Dorado visitó Ventaneando, él estaba muy “susceptible” y sintió que se burló todo el tiempo de él.

Incluso en ese momento se molestó con su compañera Linet Puente, pues sintió que le siguió el juego al Escorpión Dorado.

“Sentí que se burló todo el programa de mí, hasta con Linet me enojé porque como es íntima de él, estaba sentada y hasta levantaba las piernas y enseñaba los calzones” Pedro Sola

Pedro Sola recordó que desde ese momento se le quedó un resentimiento porque se sintió agredido, pero después se dio cuenta que no era necesario seguir cargando con eso.

Y es que también señaló que cuando fue a Ventaneando a promocionar su programa El Círculo del 1%, él prefirió irse a la cabina para no estar cerca del Escorpión Dorado.

“Se fue, pero a mí me quedó un resquemor terrible porque me sentí muy agredido, muy mal, tontamente, mi estado de ánimo no estaba bien y luego va pasando el tiempo y dije ‘bueno, por qué estoy peleado con este muchacho, si no me hizo nada, más que burlarse, pero ya se burló, ya se acabó” Pedro Sola

(Tomada de video)

Así fue el encuentro entre Pedro Sola y el Escorpión Dorado y hasta abrazo hubo

Pedro Sola destacó que fueron invitados para ver el programa El Círculo del 1% donde se encontró de frente con el Escorpión Dorado.

Rosario Murrieta confesó que el Escorpión Dorado ya sabía que iba a ir Pedro Sola, pero no se imaginaba lo que iba a pasar cuando se lo topará de frente.

Ya en el video, se mostró como el Escorpión Dorado estaba sorprendido al ver a Pedro Sola de frente.

Pedro Sola reconoció que lo habían invitado al programa El Círculo del 1% y aceptó porque ya quería limar asperezas con el Escorpión Dorado.

“Fíjate que me preguntaron ‘¿quieres ir?’ y yo les dije ‘sí, sí quiero ir’, porque ya quiero limar asperezas con este señor” Pedro Sola

En ese momento el Escorpión Dorado le cuestionó a Pedro Sola si estaba consciente de lo que estaba diciendo, por lo que el conductor de Ventaneando dijo que sí.

Pedro Sola le pidió al Escorpión Dorado que le diera la mano, pero él señaló que estaba tomándose su tiempo porque era un momento épico.

“Dáme la mano, nos damos la mano (…) nos damos la mano el Escorpión y Yolanda Montes Tongolele” Pedro Sola

Entre los aplausos de los presentes, Pedro Sola y el Escorpión Dorado se abrazaron.

Este jueves 11 de abril fue un día muy feliz para Pedro Sola porque se reconcilió con el Escorpión Dorado

El Escorpión Dorado se mostró sorprendido de la nueva actitud de Pedro Sola por lo que le cuestionó si había ido a un retiro espiritual.

Sin embargo, Pedro Sola le reclamó que se había portado mal con él, pero se dio cuenta que no tenía porque estar disgustado.

“De repente se piensa que para qué el estar disgustado con alguien, yo no tengo por qué, soy muy feliz en la vida para tener disgusto contigo, te portaste mal conmigo, yo no me porte mal contigo, nada más no quise ir a tu entrevista de la camioneta” Pedro Sola

Pedro Sola incluso le confesó al Escorpión Dorado que tras su primera a Ventaneando terminó llorando por lo que le hizo el influencer.

“Ese día llore, por lo que tú me hiciste. Porque yo soy muy sensible, las puede contener porque soy buen actor, tuve un llanto contenido” Pedro Sola

Al abrazar a Pedro Sola, el Escorpión Dorado le dijo que en realidad no le había hecho nada.

Pedro Sola incluso confesó que fue un día muy feliz para él.

“Si me quité como algo que traía ahí, resquemor que no era necesario (…) Algún momento me sentí agredido a lo tonto y ya” Pedro Sola

¿Pedro Sola estará en Al Volante con el Escorpión Dorado? Ya son tan amigos que ya será común verlos juntos

Posteriormente, mostraron como los conductores de Ventaneando llegaron al foro del programa El Círculo del 1%.

Pedro Sola destacó que “él se aplaudía a si mismo” y no a los demás.

Ya en el foro y tras la petición del público, Pedro Sola hasta le dio un beso al Escorpión Dorado.

El Escorpión Dorado aprovechó ese momento para comprometer a Pedro Sola para que aceptará participar en Al Volante.

Por lo que a Pedro Sola no le quedó otra que aceptar la propuesta, por lo que próximamente lo veremos en Al Volante con el Escorpión Dorado.

Pedro Sola ya es tan amigo del Escorpión Dorado que no duda en promocionar el programa El Círculo del 1%, el cual se estrena en junio.

“Que se ve que va a estar muy interesante, el formato es brutal, la escenografía es increíble” Pedro Sola