Pedro Sola termina humillado por El Escorpión Dorado y todo por contar que un día lo hizo llorar; el influencer le dijo sus “verdades” al conductor.

Desde hace un año, Pedro Sola ha mostrado su odio a Alex Montiel y su personaje de El Escorpión Dorado, de 42 años de edad.

El veterano conductor de Ventaneando había manifestado que no le agrada el humor de El Escorpión Dorado porque decía “vulgaridades”.

Pero la mala relación detonó cuando Ventaneando invitó a El Escorpión Dorado y no paró de hacerle “caras” e, incluso, tacharon de grosero a Pedro Sola, de 76 años de edad.

Ahora, Pedro Sola señaló a El Escorpión Dorado de hacerlo llorar y el influencer no se quedó callado.

El Escorpión Dorado y Pedro Sola. (Especial)

Pedro Sola cuenta que El Escorpión Dorado lo hizo llorar de coraje

La cuenta de Twitter La Tía Sandra, compartió un fragmento de una entrevista de Pedro Sola donde aseguraba que El Escorpión Dorado lo había hecho llorar de rabia en su trabajo.

“Hay un personaje que a mí no me cae bien, no me gusta y un día hasta lloré en el programa de la rabia que sentí, que es el Escorpión Dorado, que es Alex Montiel” Pedro Sola

Pedro Sola mostró su desagrado por El Escorpión Dorado y lo describió como un “barbaján de cuarta”.

“Lo invitaron al programa, yo estúpidamente me quedé sentado en mi silla y este llegó a burlarse de mí. Yo me tuve que quedar callado, porque yo no sé qué contestar. La gente vulgar tiene esa habilidad mental de decir y decir, y nadie le paró el alto” Pedro Sola

Pedro Sola (Tomada de Video )

El conductor manifestó que se molestó con Linet Puente por reírse de las bromas que El Escorpión Dorado hacía sobre él.

“Cuando terminó el bloque en donde estuvo este hombre, se quita la máscara y me quiere abrazar ¿pues cómo? después de todo lo que me estuvo diciendo, todavía, ni te me acerques. En mi vida lo quiero verlo, porque es la única persona que me ha hecho sentir mal en mi programa” Pedro Sola

🥊💥🥊 ESCORPIÓN DORADO hizo llorar a PEDRO SOLA del coraje 😡 uno de sus peores momentos en #Ventaneando



"El tipo vino a insultarme a mi programa y a burlarse, y no. Nunca se lo voy a perdonar"#PedroSola @tiopedritosola #EscorpionDorado #patychapoy #patichapoy… pic.twitter.com/RY2AR6NZVd — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) July 7, 2023

El Escorpión Dorado no se queda callado y pone en su lugar a Pedro Sola

El video de Pedro Sola se volvió viral y comenzaron a etiquetar a El Escorpión Dorado para saber su opinión.

Como era de esperarse, El Escorpión Dorado usó su ácido sentido del humor para responder a Pedro Sola.

“Toda la mier.. que ha tirado diario en televisión durante años ¿vale madres no? Es bien ching... sentir que es el único que puede abrir el hocico sin que haya pedo, pero cuando le dicen sus verdades ya no le gustó. Ching... decir, pero que no te digan nada” El Escorpión Dorado

El Escorpión Dorado le recordó a Pedro Sola que durante años, su trabajo ha sido criticar a los famosos en su programa y también les ha hecho comentarios hirientes.

El influencer aplicó la de “te llevas y no te aguantas” a Pedro Sola, quien lleva años formando parte de Ventaneando.

Donde se han hecho comentarios bastante hirientes en contra de personalidades del espectáculo.

Los seguidores de El Escorpión Dorado apoyaron su comentario, pues Pedro Sola no tiene filtro a la hora de hablar de las personas.