Pedro Sola y Escorpión Dorado -de 42 años de edad- ya son amigos, pero el interés no tiene pies y esta sería la verdadera razón de la reconciliación con todo y abrazo.

El 2024 es el año de las reconciliaciones para Pedro Sola, de 77 años de edad.

Pues además de haber hecho las paces con una marca de mayonesa, ahora estrechó la mano de su “enemigo”.

Desde 2021, Pedro Sola demostró que no soportaba al Escorpión Dorado y la primera vez que el influencer acudió a Ventaneando, le hizo el feo.

Posteriormente, Pedro Sola reveló en el podcast de Roberto Martínez que los comentarios del Escorpión Dorado lo hicieron llorar de rabia.

“Hay un personaje que no me cae bien y un día hasta lloré de rabia que sentí, es el Escorpión Dorado”

El Escorpión Dorado reaccionó a las declaraciones de Pedro Sola y lo llamó “meme”.

Pero todo el rencor quedó atrás, pues Pedro Sola y el Escorpión Dorado hicieron las paces.

Pedro Sola contó en Ventaneando que tras su pelito con el Escorpión Dorado, analizó la situación y entendió que no había razón para ser enemigos.

“Ha pasado el tiempo y dijo ¿Yo por qué estoy pelado con este muchacho? Estuve recapacitando y me pregunto ¿Yo por qué estoy enojado con ese señor? Si no me hizo nada, nada más buralrse”

Pedro Sola