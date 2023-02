Pedro Sola fue un Don Juan en su juventud y hasta lo presume en Ventaneando. El conductor reveló que varias mujeres le declararon su amor.

A sus 76 años de edad, Pedro Sola confesó que cuando era joven se le declararon muchas mujeres. Sin embargo el las rechazó a todas, pero no era porque no estuvieran bonitas.

Durante el programa Ventaneando, Pedro Sola sorprendió a los televidentes al revelar que en su juventud fue un Don Juan y rompió el corazón de varias mujeres que le declararon su amor.

Pedro Sola, conductor de Ventaneando. (Agencia México)

En su juventud Pedro Sola rompió el corazón de muchas mujeres que se le declararon

Pedro Sola es uno de los conductores más queridos del programa Ventaneando. Sin embargo también ha protagonizado diferentes polémicas por los diferentes comentarios que realiza.

Aunque suele ser reservado sobre su vida privada, Pedro Sola sorprendió a los televidentes del programa Ventaneando al revelar que en su juventud fue todo un Don Juan.

Su confesión la hizo después de que se presentó una nota en donde Plutarco Haza reveló que si fue acosado cuando inició su carrera.

En ese momento Pedro Sola fue cuestionado si en algún momento de su vida había sido acosado, con tristeza el conductor reveló que no.

“No, nunca nada me caía” Pedro Sola

Pedro Sola destacó que si en algún momento fue acosado en realidad no se dio cuenta, por lo que no es algo que pueda decir que si sufrió.

“La verdad es que no y si me pasó no me di cuenta” Pedro Sola

Durante su intervención, Pedro Sola reconoció que de joven muchas mujeres le declararon su amor, sin llegar a acosarlo.

“Yo si tuve de joven, muchas mujeres que no me acosaban, pero si me decían que estaban enamoradas y que no sé qué” Pedro Sola

De inmediato Mónica Castañeda le hizo burla al señalar que era todo un rompecorazones.

Pedro Sola puntualizó que aunque le daba pena si, pero él les decía a las mujeres que no le gustaban aunque no era porque estuvieran feas.

“Fíjate que que pena pero si, les decía que no, que yo no podía porque… Una cosa es que no te gusten no por fea sino simplemente porque no te gusta” Pedro Sola

Pedro Sola quiere hacer un video desnudo como el que hizo Ricky Martin

Durante el programa Ventaneando, Pedro Sola también se mostró sorprendido por el video que hizo Ricky Martin desnudo.

Al ver las imágenes, Pedro Sola de inmediato señaló: “Jesús, María y José”.

Posteriormente y tras los comentarios de Linet Puente de que el cantante había pintado una raya con el escandalo de su sobrino, Pedro Sola puntualizó que en el video no se le veía.

Pedro Sola destacó que Ricky Martin es un buen cantante y un tipo muy agradable. Incluso puntualizó que por la pintura que le aventaban en el video no se le vio “su parte oculta”.

En ese momento Pedro Sola señaló que él iba a realizar su video encuerado como el de Ricky Martin.