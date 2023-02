Pati Chapoy festeja Día de la Candelaria, pero no le creen que se eche sus tamales pues la conductora ha revelado que se cuida mucho.

Este 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria, por lo que por tradición las personas comen tamales, los cuales son pagados por las personas que sacaron el niño Dios en la tradicional rosca de reyes.

A través de su cuenta de Twitter, Pati Chapoy -de 73 años de edad- decidió celebrar este día con sus seguidores, sin embargo no le creen que ella coma tamales por la igura que luce en Ventaneando.

Este Día de la Candelaria Pati Chapoy pide disfrutar de los tamales

Gracias al programa Ventaneando, Pati Chapoy se ha convertido en una de las conductoras de espectáculos con gran popularidad de la televisión mexicana.

Además de estar presente en el programa Ventaneando, Pati Chapoy suele estar muy activa en sus redes sociales en donde suele compartir varios mensajes para todos tus seguidores.

Con motivo de la celebración del Día de la Candelaria, Pati Chapoy decidió festejarlo con todos sus seguidores de su cuenta de Twitter.

Como marca la tradición, Pati Chapoy invitó a sus seguidores a disfrutar de los tamales al escribir: “Buenos días… de la Candelaria, a disfrutar de los tamales!!!”.

Su mensaje de inmediato se volvió viral y recibió varias respuestas de sus seguidores quienes le deseaban un gran día.

Usuarios no creen que Pati Chapoy le entre a los tamales pues consideran que se cuida mucho

Tras la publicación de Pati Chapoy las respuestas de sus seguidores no se hicieron esperar y de inmediato le respondieron.

Mientras que algunos usuarios le mandaban saludos, otros le recordaron que como marca la tradición los tamales no podían faltar este 2 de febrero.

“Buenos días, tamales siii”, “Buenos días jefa, claro que sí, así sea”, “Buenos días dos tamalitos de rajas con queso para desayunar”, “Es tradición hoy día de la candelaria”, son algunos de los mensajes que se pueden leer.

Sin embargo, hubo algunos que le señalaron que no creían que ella comiera tamales pues luce una gran figura.

“Usted con esa cinturita no come esas cosas”, “Usted se cuida mucho patrona no creo que le entre a los tamales”, fueron algunos de los comentarios que recibió.