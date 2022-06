El conductor mexicano Pedro Sola, se expresó molesto con Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez.

Recordemos que esta semana trascendió que Carlos Rivera se habría casado con Cynthia Rodríguez en Europa.

Esto debido a que viajaron con sus respectivas familias y, después de unos días en España, se dejaron ver con el Papa, al parecer, dándoles la bendición.

Aunado a ello, en las fotografías del viaje, en el que se ve que tiraron la casa por la ventana, puede verse un sospechoso anillo cobre las manos de Carlos Rivera.

Asimismo, todo parece indicar que fue un viaje especial para ambos, pues se tomaron fotografías en lugares históricos, lujosos y exclusivos, tal como la Capilla Sixtina.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez con el Papa Francisco. (Agencia México)

Hasta el momento, ninguno de los dos confirmaron estar unidos en matrimonio, sin embargo, más de uno de sus compañeros y amigos del gremio, lamentaron no ser requeridos.

Pedro Sola se expresa molesto, tras no ser invitado a la supuesta boda de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez

Pedro Sola no tardó en expresar su opinión, luego de que se especulara que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez contrajeron matrimonio.

Fue en la más reciente emisión del programa de espectáculos ‘Ventaneando’, donde el conductor, explicó lo sucedido y expuso su opinión al respecto.

El presentador de televisión relató que Carlos Rivera y su posible esposa, “se despidieron, en la noche agarraron avión y fueron a España”.

Pedro Sola detalló que “viajaron con los dos familiones y Dalila Polanco, que porque es muy amiga de Carlos, y supe que ella fue; al otro día ya estaban con el Papa”.

Posteriormente, visiblemente molesto, comentó: “Bueno, y nadie fuimos, ay”.

Después de dejar en claro su enfado, tras no haber sido requerido para la supuesta ceremonia en unión de Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez, reprobó el hecho de que ambos compartieron fotografías del viaje, pero no salen en ninguna juntos, lo que le pareció extraño.

“Explícame una cosa, ¿Por qué no salen juntos en las fotos? ¿Qué no es un matrimonio? Ay no, que rara pareja”, expuso Pedro Sola, quien recibió el apoyo de Pati Chapoy, Mónica Castañeda, Daniel Bisogno y Rosario Murrieta.