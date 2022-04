¿Carlos Rivera se casó con Cynthia Rodríguez? El cantante responde la verdad sobre su relación, pero deja la duda sobre su posible boda.

A finales del mes de marzo Flor Rubio reveló en Fórmula Espectacular que Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se habían casado por la vía civil, luego de siete años de haber hecho público su romance.

Aunque la pareja ha apostado por la discreción sobre su romance, Carlos Rivera fue cuestionado sobre su relación con Cynthia Rodríguez, pero lejos de aclarar su estado civil, sembró la duda sobre su posible matrimonio con la conductora de ‘Venga la alegría’.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se han convertido en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo en México. Los famosos han decidido llevar su relación en privado, por lo que son pocos los detalles que se conocen de su romance.

En varias entrevistas, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han mostrado sus deseos de convertirse en padres, por lo que han surgido varios rumores sobre su posible boda.

En medio de la controversia sobre el supuesto embarazo de Cynthia Rodríguez, Carlos Rivera respondió si es que ya se casó con la conductora de ‘Venga la alegría’.

Durante su entrevista con el programa ‘Ventaneando’, Carlos Rivera fue cuestionado sobre su estado civil.

Aunque Carlos Rivera señaló que se encontraban muy feliz con su relación, en su respuesta sembró la duda sobre si hubo una boda secreta con Cynthia Rodríguez.

Carlos Rivera se ha consolidado como uno de los cantantes más guapos, sin embargo sorprendió a sus seguidores al compartir en su cuenta de Instagram sensuales fotografías.

Aunque sus imágenes han generado un sinfín de comentarios positivos, Carlos Rivera fue cuestionado sobre si Cynthia Rodríguez le habría reclamado por compartir esa clase de contenido.

Lejos de lo que se pudiera pensar, Carlos Rivera confesó que es la propia Cynthia Rodríguez quien lo anima a compartir esa clase de fotografías.

“¡No, hombre!, nada (celosa), es la primera que me dice que las suba, te lo juro, es así de ‘pero súbela’, y yo de ‘no, es que me da pena’, y (me contesta) ‘no, no, tú súbela’, ella es la primera que me está ahí solapando estas cosas”

Carlos Rivera