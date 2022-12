¿Pedro Sola es un santo? Presume en Ventaneando que la Virgen ya le habló a diferencia de sus compañeros del programa de espectáculos.

Durante la emisión de este jueves 22 de diciembre del programa Ventaneando, Pedro Sola de 75 años de edad sorprendió a sus seguidores al revelar que la Virgen ya se había comunicado con él.

Ante las burlas de sus compañeros de Ventaneando, Pedro Sola dejó en claro que la Virgen si se había comunicado con él, pero ¿qué le habría dicho al famoso conductor?

Pedro Sola se ha convertido en uno de los conductores más queridos de la televisión mexicana, sin embargo también ha protagonizado diferentes polémicas por sus comentarios en Ventaneando o en las redes sociales.

Este jueves 22 de diciembre, Pedro Sola sorprendió a sus compañeros de Ventaneando y televidentes al revelar que la Virgen ya le había hablado, ¿será que el conductor es un santo?

Los comentarios de Pedro Sola surgieron después de que Tefi Valenzuela de 32 años de edad confesó que estrenará un rap que compuso para la Virgen de Guadalupe.

Pedro Sola destacó que a veces le habla la Virgen de Guadalupe e incluso confesó que una vez lo hizo y lo tiene muy presente.

“A mí a veces me habla, si me habla la Virgen. Yo siento que la Virgen me habla, alguna vez lo hizo”

Pedro Sola