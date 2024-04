Pedro Prieto y Titi Jacques se sinceraron con sus seguidores y entre lágrimas confiesan que ya no duermen en la misma cama.

Titi Jacques y Pedro Prieto -de 37 años de edad- llevan 2 años de matrimonio, y el 17 de marzo le dieron la bienvenida a su segundo hijo.

Sin embargo, la pareja confesó que duermen en camas separadas y esta es la razón.

Pedro Prieto y Titi Jacques tiene un podcast llamado ‘Auténtico’, donde suelen dar detalles de su vida como pareja y familia.

En el último capítulo de su programa, Titi Jacques y Pedro Prieto revelaron que ya no duermen juntos.

Tras convertirse en padres por segunda ocasión, todo su tiempo se va en cuidar a su bebé y su hijo Leonardo.

Además, Titi Jacques enfrenta los cambios hormonales del posparto y esto ha provocado que la pareja haya puesto en pausa su relación.

Pedro Prieto y Titi Jacques están enfocados en el cuidado de sus hijos, pues tiene que atender a un recién nacido y este consume todo su tiempo.

Titi Jacques decidió amamantar a su bebé, por lo que debe alimentarla varias veces en la madrugada.

Es por eso que Titi Jacques decidió dormir en otro cuarto para poder estar junto a su bebé, mientras Pedro Prieto descasa para que él cuida a su hijo mayor durante el día.

“Hoy no tengo tiempo de estar enamorada, o de sentir ay ya nos enojamos y cuando reconecto con esa parte, sigo muy enamorada de ti, pero es muy poco tiempo cuando me pasa. No quiero que suene mal, pero siento que hoy no tenemos tiempo para ser pareja”

Titi Jacques