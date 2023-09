Pedro Prieto se enteró de que va ser papá otra vez con una trampa de su esposa y el momento fue mágico.

La vida de Pedro Prieto -de 37 años de edad- va de maravilla, pues no sólo es un querido integrante de Venga la Alegría, también será padre por segunda vez.

El conductor y su esposa Titi Jaques dieron a conocer la feliz noticia a través de sus redes sociales y así fue como Pedro Prieto se enteró del embarazo.

Pedro Prieto y Titi Jaques compartieron la feliz noticia de que serán padres por segunda vez.

El conductor compartió en Instagram, que su esposa le “tendió” una trampa para revelarle la hermosa noticias.

Todo comenzó cuando Pedro Prieto iba hacer un trend de TikTok con Titi Jaques, se suponía que tenían que dar una vuelta y darse un beso.

“Tu mamá me engañó. Sí, así es. Me dijo que íbamos a grabar un TikTok (...) Consistía en girar y luego darla un beso. Para mi sorpresa me encontré la prueba de embarazo en mi cara, cuando giré. ¿Te digo la verdad? Me puse nervioso y no sabía qué hacer”

Pedro Prieto