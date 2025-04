Pedro Pascal -de 50 años de edad- llamó “perdedora” a J.K. Rowling por volver a relucir su transfobia en redes sociales.

La escritora celebró el fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido que determina, en términos legales, que la mujer se define por su sexo biológico.

Por lo que Pedro Pascal no dudó en criticar la postura de J.K Rowling con un duro comentario.

“Es un comportamiento de mierda, horrible y lamentable, es exactamente así. Una conducta atroz de perdedora”. Pedro Pascal en Instagram

Pedro Pascal arremete contra J.K. Rowling y la llama “perdedora” por relucir su transfobia (Captura de pantalla)

Pedro Pascal es tendencia por llamar “perdedora” a J.K Rowling

Pedro Pascal siendo tendencia en redes sociales comenzó con un video de Instagram publicado por el escritor Tariq Ra’ouf.

Este último lanzó un video criticando la actitud de J.K Rowling tras el fallo del Tribunal Supremo del Reino Unido.

Pues la escritora de Harry Potter compartió una foto de ella fumando un puro con un mensaje.

“Me encanta que los planes salgan bien”, escribió J.K Rowling para celebrar.

Siendo entre los comentarios del video que el de Pedro Pascal rápidamente cobró relevancia.

Pues no es la primera vez que el actor de The Last of Us se pronuncia a favor de la comunidad LGBTQ+.

Por su parte, Tariq Ra’ouf comparó a J.K Rowling con Voldemort, villano de los libros de Harry Potter.

Pedro Pascal es un defensor de la comunidad trans

El pasado 22 de abril de 2025 se llevó a cabo la premier de Thunderbolts, la nueva película de Marvel Studios.

Pedro Pascal fue parte del evento, pues el actor ya es miembro oficial del MCU.

El actor desfiló por la alfombra roja con una playera en apoyo a la comunidad trans.

Pues, como se sabe, Pedro Pascal suele defender a su hermana Lux Pascal, una mujer trans.

Pedro Pascal divide opiniones por playera de apoyo y criticar a J.K. Rowling

Las recientes acciones de Pedro Pascal no han pasado desapercibidas para usuarios de rede sociales.

Pues si bien hubo quienes se lanzaron contra el actor, muchos otros aplaudieron su postura al respecto.

Por su parte, J.K. Rowling no se ha emitido comentarios o declaraciones por las palabras de Pedro Pascal.