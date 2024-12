El actor chileno Pedro Pascal -de 49 años de edad- apareció en el Grindr Unwrapped 2024 por una razón que no te imaginabas.

Pedro Pascal, además de protagonizar las exitosas series “he Last Of Us y The Mandalorian, también forma parte del elenco de la película Gladiador II.

Es así, que con cada proyecto ha subido su popularidad a tal punto de aparecer en el Grindr Unwrapped 2024, pero, ¿por qué?.

¿Por qué Pedro Pascal aparece en Grindr Unwrapped 2024?

Grindr es una aplicación gratuita de citas para la comunidad LGBTQ que permite conocer personas nuevas, chatear, enviar fotos privadas y compartir la ubicación de otros usuarios.

Recientemente, Grindr ha publicado su resumen del año 2024, en donde, con base a encuestas realizadas a personas de la comunidad, votaron en que Pedro Pascal es el hombre más sexy del 2024 superando a Jonathan Bailey y Bad Bunny.

Este top, lo conforman en total 5 hombres que, de acuerdo a Grindr Unwrapped 2024, son considerados los hombres más sexys del 2024:

Pedro Pascal Jonathan Bailey Bad Bunny Travis Kelce Jeremy Allen White

Usuarios reaccionan a Pedro Pascal como el hombre más sexy del mundo por Grindr Unwrapped 2024

Luego de que saliera Pedro Pascal en el top de los hombres más sexys del 2024 según Grindr Unwrapped 2024; usuarios fueron los de la última palabra en determinar si estaban de acuerdo o no con la decisión.

Había una división respecto a las opiniones del top; no obstante, la mayoría de los usuarios, tanto de Grindr como en redes sociales, estaban de acuerdo en el posicionamiento; más que nada, puntualizando en el primer puesto que se llevó Pedro Pascal.

Usuarios reaccionan al top hombres más sexys 2024 por Grindr Unwrapped 2024 (captura de pantalla)

No obstante, la opinión positiva no se reflejó para todos los que aparecieron en el top; como fue el caso de Travis Kelce y Jeremy Allen White.

Usuarios reaccionan al top hombres más sexys 2024 por Grindr Unwrapped 2024 (captura de pantalla)

¿Qué es el Grindr Unwrapped 2024?

Grindr, la aplicación de citas para la comunidad LGBTQ, ha publicado su resumen anual con un juego de palabras con Spotify Wrapped llamado ‘Unwrapped’.

Cada año, recopilamos datos agregados anónimos de nuestra base global de usuarios y encuestamos a nuestra comunidad sobre una variedad de temas y tendencias de la cultura pop. Desplaza para ver cómo, dónde y qué les encantó a los usuarios de Grindr en 2024. GRINDR

Asimismo, Grindr publicó en su sitio web (www.grindr.com), otras curiosas categorías en donde nombraban a diferentes personalidades ganadores en el 2024: