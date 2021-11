Paulina Rubio dice que su hijo Eros tiene talento musical, mismo que se debe no solo a ella, sino a su padre, Jerry Bazúa.

La cantante mexicana Paulina Rubio, reveló que ha detectado talento musical en su hijo menor , Eros, a quien le advirtió “es una carrera demasiado esclavizante”.

Paulina Rubio asistió al canal de YouTube de Yordi Rosado, en donde no solo habló de su etapa como mamá, sino de sus inicios en el mundo de la música.

Pues explicó que desde que ella tiene memoria, siempre quiso dedicarse a la música y ser famosa, mismo talento que ha detectado en Eros, su hijo menor.

La cantante compartió que Eros, hijo de Jerry Bazúa, tiene mucho carácter de su papá y “fuego” como ella, pues de esta manera explicó algunos arrebatos en su forma de ser.

Asimismo, señaló que ha detectado que el niño de 5 años tiene talento musical, debido a que también Jerry Bazúa es cantante.

Más allá de verse emocionada, Paulina Rubio se mostró un tanto preocupada por ello, pues dijo “es una carrera demasiado esclavizante”.

“Espero que me equivoqué eh, digo espero, porque esta carrera es demasiado esclavizante, pero tiene mucha música, lo trae en el adn”.

Pese a los problemas que ha tenido con los papás de sus hijos, Paulina Rubio aseguró que es muy afortunada, “están hecho con mucho amor”.

Paulina Rubio a sus 50 años, es mamá de 2 niños, el primero Andrea Nicolás de 10 años y Eros de 5 años. Ambos de padres distintos.

La vida de la cantante se ha dado a conocer por los pleitos legales que ha tenido con los papás de sus hijos, ‘Colate’ Vallejo-Najéra y Jerry Bazúa.

Ante ello, la mexicana dijo que sus hijos conviven con sus papás, “tanto como ellos quieran”, pues dijo no lo expondría a nada.

Asimismo, dijo que no ganaría dinero a costa de exponer a sus hijos, por ejemplo, en fotografías.

“No exponiéndolos, no usándolos como un trofeo, no ganando dinero a través de exponer a los niños en las fotos, en los parques, un niño no es un trofeo, es un ser humano”.

Paulina Rubio, cantante.