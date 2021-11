La cantante de pop Paulina Rubio aconsejó a Georgiana de “La más draga 4″ sobre el VIH que padece, en entrevista con Karla Díaz de JNS.

Hace un par de semanas, Georgiana del reality show “La más draga 4″, reveló que es VIH positivo, durante una emisión del programa, con la frase “Mi sangre no es mi condena, mi condena es la ignorancia”.

Cabe recordar que, Paulina Rubio tiene una canción que habla precisamente del VIH, titulada “Una historia más”.

Este jueves, Georgiana y Paulina Rubio fueron invitadas a “Pinky Promise”, el programa de YouTube de Karla Díaz, cantante de JNS y la drag queen no tardó en ser cuestionada al respecto.

Paulina Rubio, Georgiana de "La más draga 4" (@itsgeorgieboy | @paulinarubio / Instagram)

Al preguntarle a Georgiana, su sentir, tras revelar en televisión su estado serológico, respondió:

“Lo que más cambió (…) es que, nadie sabía mi estatus, ni mi familia, ni mis papás ni nadie, ahí lo conté por primera vez a una de mis compañeras y a Teo”, confesó.

Aseguró que fue “el mejor momento” para hacerlo, “Porque era un reto en el que nos pidieron sacar nuestros demonios, entonces yo dije, pues es mi demonio”, platicó a Paulina Rubio y Karla Díaz.

“Yo siento que lo que más débil te hace o más daño te puede llegar a hacer es lo que más fuerza te da al mismo tiempo”, agregó.

Confesó también que se sintió mucho mejor al hacerlo público, pues ahora tiene el apoyo de sus fans.

“Mucha gente se ha sentido identificada conmigo y yo se los agradezco muchísimo y me encanta que cuando me ven, se acerquen y me cuenten de su vida y todo eso, porque al final es lo que yo necesité”, dijo Georgiana.

Georgiana (@itsgeorgieboy / Instagram)

“Que alguien me dijera ‘está bien, no pasa nada’, porque pues no pasa nada, ya hay medicinas, solo cuídate, échale ganas” Georgiana

Explicó que ahora se siente comprometida con sus seguidores, que la apoyan en torno al virus con el que vive: “siento más responsabilidad, ya no soy sólo yo en esto, tengo ya toda esta gente que está conmigo”

Paulina Rubio aconseja a Georgiana de “La más draga 4″

Luego de que Georgiana hablara con Karla Díaz y Paulina Rubio sobre su padecimiento, ambas dedicaron un discurso en apoyo a la drag queen.

“De verdad eres muy valiente, yo te deseo mucha salud siempre, Georgiana”, le dijo Karla Díaz.

“Y que creas tus sueños, que logres una familia, estás muy joven, que rehagas tu vida cuántas veces sean necesarias para ser feliz” Paulina Rubio

“Porque es lo importante”, le respondió Georgiana; “Es lo único importante, imagínate si todos pudieran ser felices, eso es lo que uno quiere al final”, dijo Paulina Rubio.

“Porque hay alguien que está inconforme con su vida o hay alguien que se siente suprimido o alguien que no tiene tu valentía o mi fortaleza”, agregó “La chica dorada” para concluir.