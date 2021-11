Andrea Legarreta habla del desaire de Paulina Rubio en Hoy: “Volteaba más hacía Paul Stalney”. La conductora de matutino habló sobre su supuesta rivalidad con la cantante por Erik Rubín.

La visita de Paulina Rubio en el programa Hoy causó gran controversia y es que varios usuarios señalaron que la cantante había ignorado a Andrea Legarreta.

Tras la polémica generada, Andrea Legarreta concedió una entrevista con varios medios donde reveló si es verdad que hubo problemas con Paulina Rubio.

¿Paulina Rubio ignoró a Andrea Legarreta? ( @programahoy /Instagram)

Andrea Legarreta revela si tiene problemas con Paulina Rubio

Andrea Legarreta se ha convertido en una de las conductoras más populares de la televisión, sin embargo usuarios habrían notado que la presentadora vivió un incómodo momento por la presencia de Paulina Rubio en el programa Hoy.

De acuerdo con algunos usuarios, Paulina Rubio había ignorado a Andrea Legarreta mientras que ella la entrevistaba en compañía de Paul Stanley.

En el video compartido por el periodista Edén Dorantes, Andrea Legarreta habló sobre el supuesto desaire que le habría hecho Paulina Rubio.

Andrea Legarreta explicó que en realidad no hubo ningún problema con Paulina Rubio pues fuera de cámara se habían saludado sin ningún problema.

“La verdad es que cuando nos vimos nos saludamos normal, como siempre. Yo no sentí eso” Andrea Legarreta

Sobre las versiones que señalan que la había ignorado cuando la estaba entrevistando, Andrea Legarreta destacó que si notó que miraba mal a Paul Stanley pero no le pareció una mala actitud ya que pensó que trataba de buscar el lado que más le gustaba.

“Si me daba cuenta que ella volteaba más hacia el lado de Paul, pero hay gente que tiene como un lado” Andrea Legarreta

En este sentido explicó que cuando la entrevistó Galilea Montijo y Raúl Araiza, ella había pedido cambiar de lugar por lo que pensó que estaba buscando “su mejor lado” para mostrar a la cámara.

“Paulina pidió estar de ese lado, ese es su lado” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta puntualizó que ella no lo tomó como un desaire ya que también le ha pasado lo mismo con Gabriel Soto, solo que con él tiene más confianza y se lo ha dicho al aire.

“Me ha pasado con otros también eso, con quienes tengo más confianza se los llego a decir. Se lo he dicho a Gabriel Soto que lo amo (…) me dio pena decirle eso a Paul, al final es nuestra invitada y si ella quiere estar volteando hacia allá porque ese es su lado pues yo tengo que respetarla” Andrea Legarreta

Para Andrea Legarreta esa situación no fue un desaire y destacó que prefiere no pensar en que tenía un problema con ella. La conductora del programa Hoy señaló que a estas alturas ya no se toma nada personal.

“Cuando me despedí de ella nos dimos un abrazo, en realidad no lo sentí así” Andrea Legarreta

¿Por qué Andrea Legarreta no subió una foto sola con Paulina Rubio?

Sobre por qué no subió una foto sola con Paulina Rubio como lo hicieron sus compañeros, Andrea Legarreta reveló que en realidad fue por falta de tiempo ya que el programa Hoy sucedió todo muy rápido.

Además Andrea Legarreta destacó que al finalizar el programa tenía prisa ya que tenía que grabar una capsula por el aniversario de la televisora.

“Porque no pude, estábamos corriendo y justo en ese momento viene la celebración de los 70 años de ‘Las Estrellas’ y yo tenía que grabar un testimonial. Pero no hay mala onda, por eso subí la foto con todos” Andrea Legarreta

Paulina Rubio y conductores del programa Hoy (@andrealegarreta / Instagram )

Andrea Legarreta señaló que ella no estuvo en la primera entrevista con Paulina Rubio porque la producción los va dividiendo, pero ella no ve que eso sea un problema.

De manera contundente señaló que ella no sintió un desaire y además puntualizó que de su parte no hay ningún problema.

Andrea Legarreta señaló que a veces es más la necesidad de las personas que están afuera de crear un problema que de los propios artistas.

A Andrea Legarreta le dan risa los rumoras de una rivalidad con Paulina Rubio por Erik Rubín

Andrea Legarreta señaló que le dieron risa los rumores que surgieron respecto a que había una rivalidad con Paulina Rubio por Erik Rubín.

En el video Andrea Legarreta señaló que su romance sucedió hace muchos años y después de Paulina Rubio, Erik Rubín tuvo muchas novias.

“Es que eso me da risa, imagínate que después de Paulina, pasaron 250 novias de Erik y luego aparecí yo. Paulina y yo nos conocimos en ‘Baila conmigo’” Andrea Legarreta

Andrea Legarreta confesó que entre Erik Rubín y Paulina Rubio sigue habiendo una gran relación y aún se hablan por teléfono.

“Todavía se hablan Erik y Paulina para saludarse, yo no tengo problema con nadie que haya estado antes que yo” Andrea Legarreta

Por último confesó que no tendría problema en acudir al concierto de Paulina Rubio y Alejandra Guzmán. Incluso le encantó la idea de que se haga una especie de remix con ‘Mio’ y ‘Hey güera’.