Paulina Goto denunciará a conductor de Uber que la hizo sentir insegura. La actriz invitó a las personas a denunciar cualquier hecho que ponga en riesgo su integridad.

A casi un mes de haber denunciado la mala experiencia que tuvo con un chofer de Uber, Paulina Goto reveló que ejercerá acciones legales en contra del conductor luego de que la plataforma no ejerció las acciones convenientes para prevenir este tipo de situaciones.

A través de un comunicado Paulina Goto puntualizó que es momento de tomar enserio cualquier denuncia sobre una acción que haga a una persona sentir insegura, pues es la manera de detener actitudes abusivas.

Paulina Goto siempre se ha mostrado a favor de detener la violencia en contra de las mujeres. La actriz de 30 años incluso pidió a los reporteros tener más empatía con las víctimas y respetar los tiempos de cada persona.

El pasado 14 de mayo, Paulina Goto alarmó a sus seguidores luego de que a través de sus redes sociales reveló que había sufrido una preocupante experiencia con un conductor de Uber.

En su mensaje Paulina Goto recordó cómo desde el primer momento que abordó el Uber el chofer la hizo sentir insegura al no dejarla tener la ventanilla abajo.

“Al subirme al automóvil, como de costumbre, bajé la ventana -cosa que hago reiteradamente ya que me ayuda a sentirme más cómoda-; sin embargo, el conductor subió la ventana y activó el seguro para que no pudiera bajarla nuevamente”

Paulina Goto reveló que se vio obligada a saltar del coche en movimiento, luego de varias acciones que tuvo el conductor de Uber y que la hicieron sentir insegura.

“Le solicité respetuosamente -en repetidas ocasiones- que la bajara o le quitara el seguro para que pudiera hacerlo por mi cuenta, no obstante, el conductor se negó rotundamente, lo cual automáticamente me hizo sentir insegura con su respuesta y, evidentemente, incómoda, por lo que le pedí que se orillara para que me pudiera bajar del automóvil, a lo que el conductor sólo contestó en tono serio, sarcástico y rotundo: ‘no te va a pasar nada’”

Paulina Goto