Paula Levy, hija de Mariana Levy, abandonó su carrera de actriz para ahora probarse como cantante.

Hace poco más de un año, Paula Levy, de 22 años de edad, dio a conocer que ingresó al Centro de Educación Artística de Televisa (CEA) para seguir el legado actoral de su mamá Mariana Levy.

Sin embargo, Paula Levy reveló en reciente entrevista que ya dejó la prestigiosa escuela de actuación para dedicarse a otra de sus facetas profesionales.

En declaraciones para Venga la Alegría, Paula Levy dijo haberse visto obligada a dejar el CEA, aunque aseguró que en algún momento buscará retomar sus estudios de actuación.

Mientras eso sucede, pues según el programa, fue expulsada, Paula Levy dijo que se está enfocando en otra de sus pasiones: la música.

“Tuve unos problemas y sí me tuve que salir, no había dicho eso públicamente, pero sí tengo toda la intención de regresar, pero también tengo otra parte de mi que la música es muy importante”

Paula Levy dijo que abordará la música desde dos frentes, iniciando con la producción y luego buscará desarrollar una carrera como cantante.

¿De dónde le surgió el amor por la música? Paula Levy dijo que esto surge gracias a la influencia de su madrastra, Ana Bárbara, la “Reina Grupera”.

¿Cuál sería la propuesta musical de Paula Levy? La joven comentó que le gusta mucho la cumbia e intentará hacer algo nuevo en ese rubro, aunque todavía no está completamente segura.

“Me encanta la cumbia, si la verdad me encanta la cumbia y mezclar la cumbia con el hip hop, yo creo que ahorita es como mi tirada, pero pues sigo descubriendo qué onda. Obviamente creciendo con Ana Bárbara, pues la reina casi casi de la cumbia, bueno no la reina, pero se entiende ¿no?”.

Por otra parte, Paula Levy dijo que, aunque por muchos años se negó a conocer el legado que Mariana Levy dejó en el mundo de las telenovelas, por fin se animó a ver las producciones en las que participó.

¿Por qué no quería ver el trabajo de su mamá en televisión? Paula Levy comentó que era por una especie de trauma.

“No lo había visto hasta hace muy poco eh, era como un trauma que tenía ahí, decía ‘ay, es mi mamá y está actuando y se ve preciosa, pero no está y yo no conviví’, entonces me costaba verla”.

Paula Levy