Paul Stanley ya sabe que su perro murió y se enteró de la forma más triste; el rostro del conductor lo dijo todo.

El pasado 19 de junio, Joely Bernat -novia de Paul Stanley- reveló la muerte de Chester, la querida mascota de la familia.

Chester tenía más de 15 años y Joely Bernat tomó la dura decisión de dormirlo, pues ya padecía complicaciones de su edad.

Durante este duro momento, Paul Stanley -de 37 años de edad- se encontraba en La Casa de los Famosos México, por lo que no sabía nada de la muerte de Chester.

Incluso, el conductor conmovió al público porque le envió un mensaje a su pareja dentro del reality para que llevara a vacunar a Chester.

El conductor ignoraba completamente que su amigo peludo ya no estaba en este plano y eso rompió el corazón de los usuarios de redes sociales.

El domingo 9 de julio, Paul Stanley fue el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México.

Tras su salida, habló un poco de su eliminación y al terminar la gala, fue trasladado a un hotel donde permaneció hasta el martes.

Paul Stanley cuenta que cuando llegó a su casa, le informaron que Chester había muerto.

“Estoy lampareado todavía (...) Sigo en shock, llevo a penas un días, no he dormido. Ayer en la noche que ya pude regresar a casa fue que me dijeron que había fallecido mi perro”

Paul Stanley