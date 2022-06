Paul Stanley siente orgullo de ser el hijo de Paco Stanley y seguir sus pasos en la televisión. A 23 años del asesinato de su papá, el conductor de Hoy le dedicó unas emotivas palabras.

Un día como hoy, pero de 1999 el mundo del espectáculo se paralizó al darse a conocer el asesinato de Paco Stanley cuando salía de desayunar del restaurante El Charco de las Ranas.

La noticia impactó en los medios de comunicación, pues horas antes había aparecido en su programa “Una tras otra” en TV Azteca.

El 7 de junio de 1999 el mundo del espectáculo en México vivió una de las tragedias más recordadas en su historia con el asesinato de Paco Stanley.

A 23 años de que perdió la vida se desconoce con certeza el motivo de su asesinato. Aunque Mario Bezares y Paola Duarte fueron los principales sospechosos de la muerte de Paco Stanley, sin embargo salieron de prisión al no encontrar pruebas en su contra.

A través de su cuenta de Instagram, Paul Stanley recordó a su papá y se mostró muy orgulloso de poder decir que es hijo de Paco Stanley.

En su publicación de Instagram, Paul Stanley señaló que no solo tiene presente a su papá en este 7 de junio, sino que está con él siempre.

“Hoy es 7 junio y son 23 años sin ti,encontré esta foto y no hay nada que me haga sentir más orgulloso que ser tu hijo y poder seguir tus pasos. Te amo y siempre te pienso”

Paul Stanley acompañó su mensaje con una imagen en la que muestra el gran parecido que tiene con su papá Paco Stanley.

En entrevista compartida por el periodista Edén Dorantes, Paul Stanley señaló que este tiempo ha pasado muy rápido, pero siempre lo recuerda con gran amor.

Paul Stanley destacó que le da mucho orgullo ver como la gente recuerda a su papá con gran cariño a pesar de que ya han pasado 23 años.

Durante su conversación, Paul Stanley puntualizó que siempre le realiza un homenaje a su papá al dedicarse a lo mismo que él hacía.

Paul Stanley confesó que este tiempo ha sido muy difícil pues su papá se murió cuando tenía 14 años, pero afortunadamente contó con el apoyo de su padrastro.

“Muy difíciles, siempre me ha hecho falta mi padre y lo recuerdo siempre con mucho cariño. Siempre es qué hubiera pasado si viviera, qué pensaría de lo que hago, de verme ya como un hombre”

Al ser cuestionado sobre si le recuerda a Paco Stanley pasar por el restaurante El Charco de las Ranas, Paul Stanley puntualizó que ya superó esa situación e incluso ha ido a comer en diversas ocasiones ahí.

Paul Stanley destacó que si ha contactado a varios médiums, pero siempre le ha quedado la duda pues al ser un caso mediático le pueden decir cosas que sacan de internet.

“Lo hice muchas veces, pero la neta es que no creo mucho en eso. Me dijeron muchas cosas, pero la neta no sé, al ser algo tan público dices igual lo googleo. Siempre existe esa duda”

Paul Stanley