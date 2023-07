Paul Stanley revela porqué no se armó la bioserie de Paco Stanley con Amazon, aunque ya se encontraban en conversaciones, ¿se trató de un tema de dinero?

A 24 años de la muerte de Paco Stanley, su caso sigue causando gran controversia y es que no se ha podido esclarecer los motivos de su asesinato.

En medio de las especulaciones se dio a conocer que Amazon se encontraba trabajando en una bioserie de Paco Stanley que se centraría en las últimas 24 horas del conductor.

En un principio se dio a conocer que la familia de Paco Stanley había estado en conversaciones para la realización de este proyecto.

Sin embargo, después se dio a conocer que no era un proyecto autorizado por la familia.

Luego de su salida de La Casa de los Famosos México, Paul Stanley -de 37 años de edad- reveló porqué ya no quiso negociar para la bioserie de Paco Stanley.

Aunque confesó que habían tenido una conversación para la serie de Paco Stanley -quien fue asesinado en 1999 a los 56 años de edad-, Paul Stanley reveló por qué ya no se siguieron con las negociaciones.

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, Paul Stanley habló sobre la bioserie de Paco Stanley que esta trabajando Amazon y que promete ser todo un éxito.

Paul Stanley recordó que en un primer momento si tuvieron un acercamiento con sus creadores pues la familia tenía la idea de hacer la bioserie de Paco Stanley para resaltar su trayectoria.

Pero se anunció que este proyecto solo se centra en las últimas 24 horas del conductor, por lo que la familia se negó a seguir con las negociaciones.

Paul Stanley recordó que los problemas comenzaron cuando les mostraron el guion y se dieron cuenta que no era lo que habían acordado.

Durante su entrevista, Paul Stanley confesó que los realizadores iban por otro tema y no tenían la intención de realizar un homenaje a Paco Stanley.

En ese momento Paul Stanley decidió ya no seguir con las negociaciones pues nunca fue un tema de dinero sino de que en realidad se le hiciera un homenaje a Paco Stanley.

Pese a que incluso estaban dispuestos a ser entrevistados y querían que también hablaran personas cercanas, Paul Stanley confesó que Amazon ya tenía su producto.

“Si esto era el inicio, no queremos pensar en lo que seguía, entonces dijimos que no. Pero nos insistían que ya firmen y mi hermano y yo: ‘yo no tengo prisa’ deben de entender que no es el dinero, realmente queremos colaborar, pero la productora ya tenía hecho su producto”

Paul Stanley