¿A Paul Stanley le molesta la amistad entre Arath de la Torre y Mario Bezares? Así le respondió a Adrián Marcelo tras nombrarlo en La Casa de los Famosos 2024.

A un año de que participó en La Casa de los Famosos, el nombre de Paul Stanley -de 38 años de edad- sigue estando presente en los habitantes de la nueva emisión.

Y es que la participación de Mario Bezares -de 65 años de edad- ha hecho que algunos saquen a colación el asesinato de Paco Stanley.

Paul Stanley se mostró cansado de que a cada rato lo mencionen en La Casa de los Famosos 2024, por lo que incluso bromeó pidiéndole a la productora que le pagara por uso de su imagen.

En este contexto, Paul Stanley se refirió a Mario Bezares y reconoció que tiene un gran talento y por eso trabajo tantos años con su papá.

A Paul Stanley no le interesa la lealtad de Arath de la Torre en La Casa de los Famosos México 2024

El pasado domingo 1 de septiembre, Paul Stanley se convirtió en tendencia luego de que Adrián Marcelo lo utilizó en su respuesta a Mario Bezares en La Casa de los Famosos 2024.

Y es que Adrián Marcelo quiso darle un golpe bajo a Mario Bezares al señalarle que la amistad que tiene con Arath de la Torre -de 49 años de edad- es falsa, porque su amigo es Paul Stanley.

En su discurso, Adrián Marcelo le señaló a Mario Bezares que Paul Stanley no lo quería ver y por eso se había escondido en su visita al programa Hoy.

En un encuentro con varios medios de comunicación, Paul Stanley se pronunció sobre esta situación y aseguró que no conoce a Adrián Marcelo.

Además, Paul Stanley dejó en claro que seguirá siendo amigo de Arath de la Torre aunque el mantenga su amistad con Mario Bezares, pues ya son adultos.

“Se me hace algo muy bajo porque Arath es un adulto y él puede llevarse con quien quiera, no por llevarse con Mario va a dejar de ser mi amigo, pues no estamos en la primaria”

Paul Stanley