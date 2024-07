Paul Stanley -de 38 años de edad- le dio un gran abrazo a Paola Durante durante su encuentro en el programa Hoy.

Paola Durante, la primera eliminada de La Casa de los Famosos México 2024, estuvo como invitada en Hoy para hablar sobre su experiencia en el reality show.

La artista fue recibida por las conductoras debido a que el gran ausente fue Paul Stanley, creciendo el rumor que el conductor no le dio la cara y evitó toparse con ella.

Sin embargo, trascendió que Paola Durante -de 50 años de edad- y Paul Stanley están intentando resolver sus diferencias luego del asesinato de Paco Stanley hace 25 años.

El asesinato de Paco Stanley en 1999 sigue siendo un tema delicado para su hijo, Paul Stanley, quien prefiere mantenerse al margen del asunto.

Paola Durante fue acusada de estar involucrada en la muerte de quien entonces era su jefe, e incluso tuvo que pasar meses en la cárcel.

Es por ello que la reciente aparición de Paola Durante en Hoy generó gran interés entre la audiencia por observar la interacción entre ella y Paul Stanley.

La expectativa de su encuentro en pantalla era alta, pero no se concretó ya que Paul Stanley no estuvo presente en la entrevista .

Sin embargo, Paola Durante destapó que posteriormente sí pudo encontrarse con Paul Stanley y que el conductor fue muy cordial con ella.

Durante una entrevista con Maxine Woodside, desmintió rumores de animosidad y compartió que se abrazaron fuera del aire.

Paola Durante relató cómo Paul Stanley la recibió con un cálido abrazo, un gesto que ella valoró enormemente.

“Paul me abrazo, me dio un abrazo como nunca me lo había dado”

Paola Durante