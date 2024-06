Patricio Cabezut -de 57 años de edad- reveló el estatus del proceso legal que enfrenta con Aurea Zapata, tachando de “abominables” las acusaciones de su ex esposa.

Fue durante el 2021 cuando Aurea Zapata denunció a Patricio Cabezut por violencia intrafamiliar, iniciando una batalla legal que dio un giro en contra del presentador.

Pues en este 2024, de nueva cuenta Aurea Zapata lanzó una acusación en su contra por el presunto abuso sexual de sus hijas.

Pero ahora todo parece indicar que el caso tomará un rumbo diferente, pues Patricio Cabezut tomará acciones legales en contra de su exesposa.

Así como en contra de la psicóloga que aseguró había abusado de sus hijas con ayuda de una herramienta conocida como el Proyecto Antenas.

Patricio Cabezut habló con los medios respecto al avance del proceso legal que está llevando con Aurea Zapata, diciendo que sus acusaciones son “abominables”.

El presentador señaló que, hasta el momento, las pruebas que ha mostrado la fiscalía en su contra son “endebles y poco sólidas”.

Incluso, Patricio Cabezut dio a conocer que de las 10 acusaciones que había en su contra, 8 de ellas terminaron siendo descartadas por el juez.

Esto debido a que no había los elementos suficientes para que procedieran las acusaciones siguieran adelante.

Otra de las cosas que reveló Patricio Cabezut es que pronto iniciará un proceso legal en contra de Aurea Zapata y la psicóloga que evaluó a su hijas.

De acuerdo con lo que reveló el presentador, la psicóloga que llevó a cabo el test con el que supuestamente reveló el abuso, no cuenta con la acreditación necesaria.

Por lo que, en este sentido, ni siquiera tiene el cargo que se requiere para realizar pruebas y teste a menores de edad, como lo son sus hijas.

Motivo por el cual Patricio Cabezut dejó en claro que emprenderá acciones legales en conrar de Aurea Zapata y la psicóloga.

“Las personas que le hicieron una entrevista a las menores no tienen las credenciales. Es una psicóloga que no está acreditada, que está usurpando funciones y que no tiene el cargo para realizar una actividad como hacer una entrevista a menores”.

Patricio Cabezut