Pati Chapoy así le responde a Maxine Woodside de quién fue la idea de Ventaneando ¿Sí se lo robó a la Reina de la radio? La conductora responde.

Luego de que Maxine Woodside y Pati Chapoy compartiera una fotografías juntas, los comentarios no se hicieron esperar y comenzaron a surgir teorías sobre enemistad.

Pati Chapoy -de 73 años de edad- y Maxine Woodside son las pioneras de los programas de espectáculos en México.

Usuarios de redes sociales se encargaron de encontrar un video donde Maxine Woodside menciona que no es amiga de Pati Chapoy.

Además, “acusó” a Pati Chapoy de quitarle dos proyectos:

Maxine Woodside, de 74 años de edad, narra que le ofrecieron conducir El mundo del espectáculo, pero luego se lo terminaron dando a Pati Chapoy.

Años después, la ‘Reina de la radio’ asegura que Carmen Armendáriz le confesó que se basó en Todo para la mujer para hacer Ventaneando y que se lo había ofrecido a ella.

La versión de Maxine Woodside ya fue desmentida por Pati Chapoy, quien contó la historia de Ventaneando en una entrevista con Yordi Rosado.

Según Pati Chapoy, la idea fue de Carmen Armendáriz y durante una reunión le ofreció que condujera Ventaneando.

“Esa idea (Ventaneando) es de Carmen Armendáriz, un día me dijo Chapoy vámonos a desayunar (...) Me dice: ‘oye ¿y si hacemos un programa? Donde hablemos de los artistas, pero no solo de lo que hacen, también de lo que no hacen”

Pati Chapoy