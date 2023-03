Pedro Sola reveló que su sueldo en Ventaneando no la alcanza para pagar ciertos lujos. ¿Será que Pati Chapoy no le paga bien a su equipo de trabajo?

Y es que tal vez uno pueda pensar que las personalidades que trabajan en la televisión tienen la vida resuelta y duermen en una cama de dinero.

Pero lo que dijo Pedro Sola -de 76 años- podría desmentir todo lo que creíamos, pues exhibió que su sueldo de Ventaneando simplemente no le alcanza.

¿Pati Chapoy no le pagará bien a su amigo? ¿O será que el tío Pedrito Sola continúa pagando a Mayonesa Hellmann’s su equivocación en televisión?

Fue durante una emisión del programa Ventaneando que Pedro Sola no pudo evitar expresar que el sueldo que le pagan no le alcanza ni para una camisa.

Pues el famoso conductor soltó un comentario bastante particular respecto a la ropa que suele usar el boxeador mexicano Saúl “El Canelo” Álvarez.

“El caso es que El Canelo Álvarez con una camisa no, no, no, no, no, no. Que mi sueldo de seis años cuesta esa camisa que trae”.

Pedro Sola en Ventaneando