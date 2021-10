Pati Chapoy explotó en contra de la actriz y exintegrante de RBD, Maite Perroni, durante la más reciente edición de ‘Ventaneando’, programa que encabeza desde hace 25 años.

Todo se debió a que durante su paso por la alfombra roja de los Premios Platino del Cine Iberoamericano, Maite Perroni se negó a dar una entrevista a la reportera de TV Azteca.

Pati Chapoy reaccionó con enfado a la situación narrada por su enviada especial, lanzando un fuerte insulto a Maite Perroni.

El pasado miércoles 29 de septiembre se realizó la entrega de los Premios Platino, en Madrid, España, teniendo como invitados a actores mexicanos como:

Esta última, durante su paso por la alfombra roja del evento, se negó a dar una entrevista a Linet Puente, enviada de TV Azteca, según lo contó la propia reportera en ‘Ventaneando’:

“Fijate que en la alfombra roja tú decías a quién querías que te pusieran en entrevista y de repente me dicen, ‘viene Maite Perroni, ¿la quieres?’. Yo, ‘claro que la quiero entrevistar’. Pasa [Maite Perroni] y veo perfectamente cómo dice no y me dicen, ‘no, que no quiere dar entrevista para TV Azteca’ y se pasó”

Linet Puente, reportera de TV Azteca