La conductora mexicana Pati Chapoy de 72 años, quien aseguró ser una admiradora del trabajo del vocalista de El Tri, Alex Lora, expresó su interés porque el cantante muera frente a las cámaras del programa que conduce.

En una reciente entrevista para el programa de espectáculos ‘Ventaneando’, Alex Lora de 69 años, compartió, como acostumbra, el gran amor que le tiene a su carrera musical.

Acompañada de su ‘domadora’, como suele llamarle a su esposa Chela Lora, el cantante compartió que espera poder trabajar hasta el último de sus días, hecho que ha reiterado en distintas ocasiones.

Asimismo, señaló que le gustaría morir en el escenario, declaración que fue comentada en el foro de ‘Ventaneando’ por los conductores, especialmente por la titular Pati Chapoy.

“Espero que frente a las cámaras de Ventaneando, eh”. Pati Chapoy

La conductora precisó que le gustaría poder ser testigo de ello y comentó que espera que eso ocurra frente a las cámaras de su programa.

Pese a tratarse de un comentario que podría sonar sádico, la presentadora de televisión lo expresó de forma retórica, con el objetivo de expresar la admiración y gran cariño que le tiene a Alex Lora.

¿Quién es Alex Lora, el cantante que Pati Chapoy espera que muera frente a las cámaras de ‘Ventaneando’?

Alex Lora es un cantante y músico, reconocido por ser miembro fundador de la emblemática banda de rock en español El Tri.

El aclamado grupo, comenzó con el nombre Three Souls in My Mind, aunque en esos entonces, cantaba música en inglés, pues ese era el lenguaje universal del rock.

Pese a ello, junto a Carlos Hauptvogel y Guillermo Berea, decidió romper con esos estigmas y comenzaron a tocar en español.

Fue en 1984 cuando Carlos Hauptvogel tomó la decisión de abandonar la agrupación, llevándose los derechos de esta; razón por la que optaron por hacerse llamar ‘El Tri’.

Aunque hoy goza de una gran popularidad, siendo admirado y entrevistado por conductores de la talla de Pati Chapoy, no siempre fue así.

El grupo era muy mal visto en sus inicios, debido a sus irreverentes letras, por lo que eran excluidos de la difusión a través de los medios masivos.

Mientras tanto, Alex Lora continúa cosechando éxitos, gozando de los escenarios y gritando a todo pulmón: “¡Y que viva el rock and Roll!”