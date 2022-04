Para Julio Camejo el abuso que sufrió Sasha Sokol es igual a “favores sexuales” y cuestiona que ahora las celebridades denuncien lo que vivieron cuando disfrutaron los beneficios.

En entrevista para el programa ‘Venga la Alegría’ Julio Camejo recordó que cuando a él lo acosaron sexualmente pudo decir que no, lo que le causó que hasta el momento no le dieran un protagónico.

Aunque cuestionó las recientes denuncias de abuso de algunas celebridades, olvido que en algunos casos como el de Sasha Sokol, era menor de edad.

Julio Camejo confunde abusos con “favores sexuales”

En el marco del Día Internacional de la Mujer Sasha Sokol denunció el abuso que sufrió en manos de Luis de Llano cuando era menor de edad. Tras la polémica generada la cantante reveló que está dispuesta a llevar su caso a las autoridades.

En medio de la controversia, Julio Camejo criticó a las celebridades que ahora denuncien abuso, pero en su momento disfrutaron de los beneficios.

Para Julio Camejo las celebridades siempre tuvieron la opción de decir que no, sin embargo en su momento prefirieron no hacerlo.

Durante sus declaraciones Julio Camejo se olvidó que Sasha Sokol era menor de edad y fue víctima de grooming, un tipo de acoso donde un adulto engaña a un menor de edad con fines de abuso.

“Yo entiendo a todas las personas que alzan la voz, bienvenido. Pero siempre tuviste la oportunidad de decir que no” Julio Camejo

Julio Camejo recordó que también ha existido los “favores sexuales” e incluso cuestionó a las celebridades que aceptaron y ahora salgan a denunciar abusos.

“Lo que no respeto es que después que lo obtuviste salgas a hablar, ahí no. Si lo hiciste, calladito” Julio Camejo

En el video destacó que si las celebridades accedieron a los “favores sexuales” ahora deben de guardar silencio pues ya disfrutaron de los beneficios.

“Hiciste el protagónico, cobraste por eso, entonces guarda silencio” Julio Camejo

Julio Camejo recuerda cuando un productor de teatro lo acosó

Durante su conversación, Julio Camejo recordó que hace tiempo un productor de teatro lo acosó, pero en ese momento él se fue.

“Yo le dijo, no brother creo que no estas entendiendo, yo el desnudo lo hago en la obra de teatro pero es que no venga aquí para desnudarme para ti, agarre mis cosas y me fui” Julio Camejo

Julio Camejo confesó que después se lo encontró y le señaló que jamás se tuvo que desnudar para nadie para conseguir sus trabajos.

“Él me dijo ‘si no haces eso nunca vas a llegar a nada’ y un día me lo encontré en una escalera y le dije ves nunca me tuve que desnudar para nadie” Julio Camejo

En el video Julio Camejo señaló que nunca ha tenido un protagónico, pero en su momento supo decir que no.

“Yo dije que no, a lo mejor hubiera tenido un protagónico, que nunca he tenido. Pero supe decir que no. No te ganes el protagónico haciendo cosas indebidas para que después digas es que a mí me hicieron esto” Julio Camejo

Julio Camejo (@soyjuliocamejo)

Julio Camejo denuncia que sufrió acoso sexual

En 2019 Julio Camejo reveló que fue acosado sexualmente por un productor teatral que le pidió que se desnudara con el pretexto de que así lo exigía su papel.

Aunque no reveló su edad, Julio Camejo señaló que fue a principios de su carrera, pero él no accedió a lo que le pedían.

“Fue al inicio de mi carrera, a lo mejor era común en esa época, (…) me presentaron un libreto de teatro, el director me dijo vas a la casa a hacer la primera lectura, yo era nuevo en eso, me dijo esto es para la obra y aquí como los personajes están desnudos, necesito verte desnudo” Julio Camejo

Sin revelar el nombre del productor, Julio Camejo destacó que pudo salir de esa situación.