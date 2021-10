¿Paquita la del Barrio podría hacer colaboración con Bad Bunny?

Paquita la del Barrio dio mucho de qué hablar cuando se realizaron los Premios Billboard de la Música Latina 2021, ocasión en que aprovechó para llamar “inútil” a Bad Bunny.

Cabe mencionar que esto causó un sinfín de opiniones divididas en redes sociales; pues ocurrió justo después de que Bad Bunny le ayudara a la cantante a acomodar su micrófono.

Debido a esto, Paquita la del Barrio se ha mantenido en la mira del público, quienes desde entonces no han parado de asociarla con el reggaetón.

Recientemente se dio a conocer un encuentro que Paquita la del Barrio tuvo con varios medios de comunicación, en donde se le preguntó acerca de la polémica que ha surgido entre ella y el cantante de Puerto Rico .

Ante esto, ella aseguró que le gusta la música de Bad Bunny; por lo que se le preguntó si le gustaría hacer una colaboración con él.

A pesar de que la pregunta le tomó por sorpresa a la cantante mexicana, no ofreció una respuesta sólida.

Así que no se ha desechado la posibilidad de que Paquita la del Barrio y Bad Bunny puedan cantar juntos en algún momento.

“No sabría decirte ahorita, discúlpame, pero no, no puedo contestar cosas que no sé”

Paquita la del Barrio