Fue durante una presentación que Paquita la del Barrio inmortalizó su frase ‘¿Me estás oyendo inútil?’

Además de sus famosas canciones, Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, es reconocida por su frase ‘¿Me estás oyendo inútil?’. Estas palabras se han vuelto todo un referente en la cultura popular mexicana.

‘Gracias a su popularidad, '¿Me estás oyendo, inútil?’, es una frase que Paquita la del Barrio recita durante sus presentaciones en vivo. El origen de estas palabras fueron pronunciadas por primera vez a principios de los años 90.

‘¿Me estás oyendo inútil?’ fue pronunciada por primera vez en 1992

Paquita la del Barrio, hija de una madre soltera, fue criada por su tía Lucía, tuvo varios medios hermanos, pero ninguno de la misma madre y padre. La cantante comenzó trabajando en el registro civil de su municipio. Allí conoció a su primera pareja, el tesorero Miguel Gerardo, quien estaba casado. En ese entonces, él 44 años y ella tenía 16.

Paquita tuvo dos hijos con Miguel. A los 18 años Paquita tuvo a Iván Miguel y un año y medio después tuvo a Javier. Pero al separarse de Miguel Gerardo en 1997, se mudo a la Ciudad de México y comenzó a trabajar como cantante en el restaurante La Fogata Norteña.

Allí conoció a Alfonso Martínez, quien era jefe del restaurante La Rivera, posteriormente, iniciaron una relación, se fueron a vivir juntos, se casaron y tuvieron hijos algunos años después. Sin embargo, mientras Paquita crecía en su carrera musical, Alfonso comenzó a engañarla con otras mujeres.

Paquita la del Barrio logró grabar su primer álbum en estudio y abrió su negocio de comida. En 1992, durante una presentación de su disco ‘Desquítate Conmigo’ en su restaurante, Paquita estaba en el escenario interpretando su tema ‘Cheque en Blanco’, y, como era costumbre, su esposo no había llegado al lugar.

Paquita la del Barrio le dedicó su popular frase a su entonces esposo Alfonso Martínez

Paquita comentó que sus esposo se había ido todo un fin de semana y cuando lo vio entrar al local, fue que se le ocurrió decirle ‘¿Me estás oyendo inútil?', entonces la gente empezó a burlarse.

“Entonces iba entrando al salón y estaba cantando, lo veo y me tocaba la música del estribillo y fue lo que se me ocurrió '¡¿Me estás oyendo inútil?! la gente empezó a reírse y se vieron los unos a los otros, y ya se me quedó" Paquita la del Barrio

El viernes 2 de marzo, Paquita la del Barrio cumplió 74 años de edad y nació en Alto Lucero, Veracruz y después de tener relaciones complicadas, Francisca Viveros asegura que ya no tiene ganas de enamorarse.