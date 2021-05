Bad Bunny revela motivo por el que no canta en inglés

Bad Bunny se mantiene firme, ingresó a la industria musical como un artista diferente y así se mantendrá es por ello que no cantará lo que la gente espera.

Aunque constantemente lo critican por sus escandalosos temas cuyas letras giran alrededor del sexo -y muy explícito, a él la polémica le tiene sin cuidado .

Bad Bunny seguirá mezclando géneros musicales, cantará trap, rap y reguetón, pero nunca lo hará en inglés, según reveló en entrevista con El País.

“He cantado con Drake, con Jennifer Lopez, con Cardi B”, recuerda antes de asegurar que nadie se atreve a obligarlo a cantar en inglés.

Su negativa se debe a que está harto de ver a cantantes latinoaméricanos idolatrar a interpretes internacionales . “Lo sacan de quicio”.

“ Hay que romper eso de que los gringos son dioses… No, papi... ”, dice Benito, quien es hijo de una profesora de inglés, y antes de que se malinterpreten sus palabras, agrega:

“Me enorgullece mucho llegar al nivel en el que estamos hablando en español, y no solo en español, sino en el español que hablamos en Puerto Rico. Sin cambiar el acento” Bad Bunny. Cantante

No obstante, aunque no lo escucharemos pronunciar el inglés en sus polémicas letras, Benito Antonio Martínez Ocasio no está peleando con lo “gringo”.

El cantante, de 21 años de edad, quiere poseer algunas propiedades en Los Ángeles, Miami y Nueva York, aún cuando su lugar preferido está en su natal Puerto Rico.

Bad Bunny se convierte en co-dueño de unas las principales ligas de baloncesto de Puerto Rico

Se retiró de la WWE pero no de los deportes, Bad Bunny no quita el dedo del renglón solo cambia la actividad, hoy centra su interés en el baloncesto.

El cantante se ha asociado a una de las principales ligas de baloncesto de Puerto Rico; es co-dueño de los Cangrejeros de Santurce en el Baloncesto Superior Nacional (BSN).

Benito Antonio Martínez, Noah Assad y Jonathan Miranda están al frente de esta franquicia que tiene como objetivo promover un mejor futuro mediante el deporte, la música y las artes.