Papá de Octavio Ocaña afirma que policías lo mataron porque “algo le querían hacer y no se paró”

El papá de Octavio Ocaña, el señor Octavio Pérez, afirmó que a su hijo lo mataron los policías que lo persiguieron, pues dijo que los uniformados “algo le querían hacer”, pero el joven actor no se dejó.

Así lo dijo el papá de Octavio Ocaña en entrevista en el noticiario radiofónico de la periodista Azucena Uresti, en la cual dijo que los policías lo querían secuestrar o hacerle alguna otra cosa a su hijo.

En la entrevista, el papá de Octavio Ocaña afirmó que los policías que participaron en los hechos, dispararon en varias ocasiones en contra de la camioneta de su hijo.

Sobre dicho punto, el papá de Octavio Ocaña refirió que la camioneta en la que se transportaba su hijo presentó 4 impactos de arma de fuego.

Además, el papá de Octavio Ocaña aseveró que en los videos de la persecución, se ve de forma clara que los policías dispararon contra el vehículo de su hijo.

“Se ve claro en los videos, el policía le viene disparando, ellos lo vienen persiguiendo en una carretera federal. A mi hijo no lo podían parar y menos en una carretera federal, ellos no tenían jurisdicción ahí, lo querían secuestrar o le querían hacer algo, es obvio. Algo le querían hacer y como no se paró lo persiguieron y lo mataron como un delincuente, que no lo es”

Octavio Pérez, papá de Octavio Ocaña.