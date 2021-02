Paola Rojas explicó que se fue acercado a 'Canelo' Álvarez para ayudar a gente necesitada, por los rumores de romance terminaron con todo

“Paola Rojas tiene un romance con Saúl ‘Canelo’ Álvarez”, fue un rumor que se difundió a mediados de 2019, causando gran revuelo. A casi dos años de distancia, la periodista ha hablado abiertamente sobre el asunto.

Paola Rojas ha luchado por mantener su vida personal en privado, más aún después de los ataques y burlas que tuvo que soportar tras revelarse la infidelidad de su exmarido, Luis Roberto Alves, ‘ Zague’ .

Sin embargo, esta vez aprovechó que en su programa ‘Netas divinas’ se hablaba sobre el gusto culposo de la gente por enterarse de la vida de los demás, para explicar por qué la vieron muchas veces cerca del boxeador mejor pagado en la historia del deporte y revelar las lamentables consecuencias que tuvo el invento de su falso romance.

Paola Rojas y Canelo Álvarez se habían unido para ayudar a gente necesitada

La conductora del noticiero ‘Al Aire con Paola’ señalo que lo único que la vinculaba con ‘Canelo’ Álvarez eran las buenas intenciones de ambos por ayudar a la gente necesitada.

“Inventaron que era novia del Canelo cuando lo único que me vinculaba con él era que es un tipo que no tiene problemas de presupuesto, pero que decide usarlo para ayudar a chavitos enfermos, lo ha hecho muchas veces” Paola Rojas

Paola Rojas explicó que ella ponía en en contacto al boxeador con fundaciones para hacer donaciones, lo que poco a poco los fue acercando, sin que ello implicara una relación de pareja.

"Yo tenía la fortuna de ser la vía para que justamente ayudara a fundaciones e instituciones, por eso iba a las peleas, lo entrevisté y me lo inventan de novio” Paola Rojas



Paola Rojas: Ya me sentía la cougar apuntada con Canelo Álvarez

La periodista dijo que los rumores terminaron rompiendo la benéfica dinámica que tenía con Saúl Álvarez, pues poco a poco se fue perdiendo el contacto, quizá por una incomodidad de su novia, lo que a ella la hizo sentir mal sin tener culpa alguna.