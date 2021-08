Paola Rojas promovió las novedosas pruebas Covid-19 de saliva, de una forma muy especial y sexy para sus seguidores.

Con la cámara frontal, tono de voz bajo y uno que otro guiño, Paola Rojas usó su belleza para informar sobre un nuevo invento para detectar el Covid-19.

“¿Cómo están? Buenos días, quiero invitarlos a que me acompañen. Voy a hacerme una prueba de Covid”, dijo la conductora coqueteando hacia la cámara.

Casi en susurros, Paola Rojas continuó explicando la importancia de autorización de las pruebas Covid-19 de saliva en México.

Según dijo, estas serían muy bien aprovechadas por los niños en el regreso a clases.

“Esta prueba para detectar Covid es de antígenos, y para los niños me parece muy bien. Porque yo me hago dos pruebas a la semana, ya tengo la nariz hasta modificada y me aguanto, pero ¿y los niños?”

Paola Rojas