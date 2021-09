Paola Durante se solidarizó con Héctor Parra, pues aseguró que entiende la situación que está viviendo el actor ya que ella fue acusada por el asesinato de Paco Stanley .

En entrevista con ‘Sale el Sol’, Paola Durante reveló que ella cree en la inocencia de Héctor Parra e incluso destacó que ya se comunicó con Daniela Parra para ofrecerle su ayuda.

Durante su conversación, Paola Durante habló sobre el caso de Héctor Parra, quien se encuentra en la cárcel tras ser acusado de haber abusado sexualmente de su hija Alexa Parra.

En el video Paola Durante reveló que ella siempre ha defendido a la mujer, ya que ella ha sufrido de acoso desde que era pequeña.

“Yo siempre he defendido mucho a la mujer, porque yo también viví de niñita acoso por parte de un primo y he vivido acoso en otros medios y se lo que se siente”

Pero en el caso de Héctor Parra, Paola Durante destacó que hay algo que le dice que es inocente, ya que ella puede ver cuando alguien miente.

“No sé sí por lo que yo viví me doy cuenta cuando la gente es culpable o es inocente. Como que se le ve a la persona que está mintiendo y a la persona que está diciendo la verdad”

Al ver el caso de Héctor Parra, Paola Durante reveló que tiene más deseos de sacar su bioserie para que la gente se de cuenta de las injusticias que hay en el mundo.

En el video Paola Durante señaló que le recomendó a Daniela Parra acudir con Derechos Humanos para que puedan sacar a Héctor Parra de la cárcel.

“Cuando vi a Héctor dije él no se me hace culpable, hablé con su hija y le dije ‘siento que tu papi es inocente, porque no buscas a Derechos Humanos. Mi familia buscó a Derechos Humanos y gracias a Dios por ellos salimos en libertad’”

Paola Durante