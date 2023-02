¿Pablo Montero ya le sabe? Aconseja a Alejandro Fernández “cuidarse” de lo que bebe pues en muchas ocasiones no se sabe lo que les dan y podría ponerse en riesgo.

Alejandro Fernández -de 51 años de edad- se ha encontrado en medio de la controversia luego de que se difundieron varios videos en donde presuntamente estaba en estado de ebriedad durante su presentación en la Feria de León 2023.

En medio de todas las críticas que recibió por aparecer ‘borracho’ en su concierto en el Palenque de León, Guanajuato, Alejandro Fernández confesó que en realidad ese día se le vinieron muchos recuerdos a la cabeza.

Pablo Montero -quien también ha recibido críticas por presuntamente tener problemas con el alcohol- defendió a Alejandro Fernández y aseguró que muchas veces no es que se pase de copas, sino que no saben lo que les dan.

En ese sentido, Pablo Montero -de 48 años de edad- le pidió a Alejandro Fernández que se cuide pues le podrían dar bebidas adulteradas.

Pablo Montero se ha encontrado en medio de la polémica luego de que una revista de espectáculo reveló que una mujer lo había acusado de violación en Chiapas.

Tras la controversia generada, Pablo Montero prometía que pronto hablaría con los medios para poder aclarar todo lo que había sucedido y si es verdad que había una demanda en su contra.

En entrevista con el programa ‘Chisme no Like’, Pablo Montero habló sobre la polémica en la que se vio envuelto Alejandro Fernández por aparecer borracho en su concierto en León, Guanajuato.

Pablo Montero le aconsejó a Alejandro Fernández tener cuidado con lo que se toma ya que señaló que muchas veces los cantantes no saben de donde proviene lo que les dan.

En su conversación, Pablo Montero puntualizó que al estar ya a punto de salir los cantantes corren el riesgo de que les den bebidas adulteradas.

En este sentido Pablo Montero señaló que en las ferias se venden todo tipo de licores y muchas veces no se sabe su procedencia.

“También ¿quién sabe que le dan?, luego hay gente que se acercan y compran una bebida y puede ser una bebida que no es… la correcta, puede ser adulterado, no sabes nunca, siempre te venden de todo en las ferias, de todo tipo de licores, y no sabes si es el verdadero, el original”

Pablo Montero