Alejandro Fernández revela que fue su papá, Vicente Fernández, quien lo indujo al alcohol en medio de las críticas que ha recibido por aparecer ‘borracho’ en su concierto en el Palenque de León, Guanajuato.

En las redes sociales se difundieron varios videos en los que mostraban a Alejandro Fernández -de 51 años de edad- presuntamente en estado de ebriedad durante su presentación en la Feria de León 2023.

En medio de toda la controversia, Alejandro Fernández confesó que en realidad fue su papá Vicente Fernández -quien murió el 12 de diciembre del 2021- quien lo introdujo al alcohol.

En medio de toda la polémica, Alejandro Fernández concedió una entrevista a Roberto Martínez para su podcast Creativo. Ahí el cantante habló sobre sus inicios con el alcohol.

Antes de iniciar la entrevista, ambos brindaron con coñac. En ese momento Roberto Martínez reconoció que no tenía mucha experiencia tomando esta bebida, por lo que Alejandro Fernández le dijo que siempre había una primera vez.

En ese momento, Roberto Martínez le cuestionó a Alejandro Fernández sobre cuándo había empezado su gusto por el coñac frente a otras bebidas.

En ese momento, Alejandro Fernández reconoció que fue su papá Vicente Fernández quien lo introdujo al alcohol.

Alejandro Fernández confesó que era demasiado penoso, por lo que su papá Vicente Fernández le dijo que se tomará un trago de coñac para que se le pudieran bajar los nervios.

Sin embargo Alejandro Fernández reconoció que le gustó y desde ahí empezó a tomar coñac antes de sus conciertos.

“Él fue el que me introdujo. Yo era demasiado penoso, muy, penoso. Mi papá, yo creo que con el ánimo de que me bajara el nervio cuando me iba a presentar, me dijo ‘Chíngate un traguito de coñac’, y me gustó”

