Pablo Lyle se encomendó a Dios y a toda la corte celestial al inicio del juicio por homicidio involuntario que enfrenta en Miami, Florida, tras el altercado de tránsito que protagonizó en 2019, con un hombre de la tercera edad.

Este martes 27 de septiembre, además de difundirse fotos de Pablo Lyle con sus reacciones al estar en la Corte de Miami, se dio a conocer que su juicio sufrirá un nuevo retraso, ¿por qué?

Pablo Lyle (Agencia México)

Pablo Lyle se mostró muy tenso y nervioso en el primer día de su juicio

La foto de Pablo Lyle encomendándose a Dios y a toda la corte celestial fue difundida por el programa Chisme No Like, donde se detalló que la imagen fue captada justo antes de que iniciara su juicio.

Pablo Lyle (Chisme No Like)

Un día antes, la grafóloga y especialista en lenguaje corporal, Maryfer Centeno, analizó un video captado en el mismo momento, del que concluyó lo siguiente sobre el comportamiento de Pablo Lyle:

“Este fue el primer día del juicio, lo vemos vestido de color azul, es un color que genera confianza, [está] muy serio, [tiene] la mandíbula muy tensa… este juego de manos es nerviosismo, se llaman apaciguadores, lo que hacen es calmar, lo vemos con la mandíbula tensa debido al estrés, lo vemos como suspira para tratar de tomar fuerza para lo que está viviendo y esto de apretarse los dedos lo que hace es un efecto calmante” Maryfer Centeno, especialista en lenguaje corporal

Pablo Lyle: ¿Por qué su juicio sufrirá un nuevo retraso?

También en el programa Chisme No Like, la corresponsal Mónica Mendoza informó que la batalla legal de Pablo Lyle sufrirá un nuevo retraso, aunque en esta ocasión no se debe a asuntos jurídicos:

“La corte va a estar cerrada debido a las inclemencias del clima, del huracán que va a pasar cerca, va a estar cerrada mañana y pasado, así que el juicio se va a posponer” Mónica Mendoza, corresponsal de Chisme No Like

Sobre lo transcurrido en las últimas horas, la enviada especial comentó que se presentaron dos testigos presenciales del momento en que Pablo le pegó al señor que murió.

Pablo Lyle (Agencia México)

¿Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, testificará en su contra?

Respecto a las versiones de que Ana Araujo, esposa de Pablo Lyle, se presentará a testificar en los próximos días, la reportera precisó que esto sucederá por videoconferncia:

“En los papeles de la corte estaba estipulado que iba a ser la mañana del viernes, pero no se produjo, y pensábamos que lo iba a hacer en la mañana de hoy, pero tampoco, se tomaron más tiempo de lo pensado los testigos de la fiscalía” Mónica Mendoza, corresponsal de Chisme No Like

En cuanto a los rumores que apuntan a que Ana Araujo podría testificar en contra de Pablo Lyle, ya que actualmente su relación no es buena, la periodista dijo:

“Ella lo que tiene que decir es la verdad, porque sino la van a descubrir en la mentira, ella dio una declaración al principio a la policía y si no coincide su testimonio ahora con la declaración aquella entonces podría estar incurriendo en perjurio” Mónica Mendoza, corresponsal de Chisme No Like