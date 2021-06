Kalimba responde a acusaciones de ser un padre desatendido

Kalimba se encuentra en medio de la polémica luego de que reveló que sus compañeros de OV7 no le habían notificado sobre la bioserie de la agrupación.

Además el cantante ha recibido críticas por no compartir tiempo con su hijo. Situación que molestó a Kalimba pues señaló que es un buen padre.

En conferencia de prensa, Kalimba fue cuestionado sobre las críticas que ha recibido por supuestamente ser un padre desatendido.

Tras estos cuestionamientos, Kalimba señaló que si no ha compartido tiempo con su hijo es porque durante la pandemia en su casa ha entrado varias personas.

En ese sentido destacó que en realidad ha viajado mucho por lo que no ha podido convivir con el pequeño.

Sin embargo Kalimba fue contundente y afirmó que en realidad los únicos que conocen de su relación es su hijo y él.

“Dos, porque en realidad no estuve en México, pero lo he visto, he estado con él gozando, lo pueden ver en mis redes y sino mira, mi hijo y yo tenemos una relación que es padre e hijo y nadie más que nosotros tenemos que amarnos y estar bien”

En su encuentro con los medios, Kalimba mostró su inconformidad por los señalamientos que lo colocan como un padre y destacó que no tiene porque salir a defender su relación con su hijo.

“Yo no creo que un padre jamás tenga que excusarse con externos a su familia, y como dije, mi relación con Mikha, no son con Mikha y su mamá, no son con Mikha y ustedes, no son con Mikha y los demás, es entre Mikha y yo. Mikha me ama profundamente y yo lo amo a él infinitamente, igual que Aitana”

Kalimba