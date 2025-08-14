Osvaldo Benavides -de 46 años de edad- y Esmeralda Pimentel siguen sin dejar claro si hubo una reconciliación entre ellos.

A finales de julio, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides compartieron una foto que dio a entender que habían regresado por tercera vez.

Osvaldo Benavides no quiso soltar el chisme de su relación con Esmeralda Pimentel

Esmeralda Pimentel -de 35 años de edad- y Osvaldo Benavides no han confirmado su relación, a pesar de su tierna fotografía en Instagram.

Durante un encuentro con medios, Osvaldo Benavides fue cuestionado sobre si ya había regresado con la actriz.

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se reconcilian (@esmepimentel / Instagram)

Osvaldo Benavides mencionó que no iba a contar el chisme, pues le gustaba dejar en suspenso a los curiosos.

“Yo entiendo que a todos les encanta el chismecito y a mí me encanta dejarlos con las ganas”, dijo sonriendo.

El actor no quiso confirmar o desmentir su relación con Esmeralda Pimentel, pero aseguró que estaba muy feliz.

Con lo que dio a entender que sí se dio una tercera oportunidad en el amor con Esmeralda Pimentel.

“Y siempre he dicho que no hablo de mi vida personal, pero te puedo decir que si realmente les interesa mi vida personal, quiero decirles que yo estoy muy feliz” Osvaldo Benavides

Osvaldo Benavides y Esmeralda Pimentel han sido amigos y novios durante 8 años

Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides se conocieron en 2017 y un año después confirmaron su noviazgo.

Tras un año de novios, la pareja se separó en 2019, pero retomaron su relación dos años después.

La relación entre Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides ha sido de noviazgo y amistad.

Pues a pesar de sus rupturas, siguen siendo amigos a lo largo de 8 años.

En 2022, Esmeralda Pimentel y Osvaldo Benavides volvieron a eliminar sus fotos juntos, con lo que dieron a entender que habían roto por segunda vez.

Ahora, la pareja se habría dado una tercera oportunidad y Osvaldo Benavides aseguró que se encontraba feliz con Esmeralda Pimentel.