Orden de aprehensión contra Gonzalo Peña sigue vigente en México: Daniela Berriel

Daniela Berriel anunció hace unos días que desistirá de su denuncia por abuso sexual en contra de Eduardo Ojeda, por falta de dinero para pagarle a sus abogados.

Pese a ello, Daniela Berriel reveló que la orden de aprehensión girada contra el actor Gonzalo Peña, a quien acusó como cómplice de su violación, sigue vigente.

Ante ello, Daniela Berriel se dijo sorprendida, ya que días atrás le otorgó el perdón a Peña tras la declaración que presentó en la que confirmó el abuso sexual de Eduardo Ojeda.

En entrevista para el programa Ventaneando, Daniela Berriel habló sobre la situación legal que actualmente tiene Gonzalo Peña en México:

“La Fiscalía no le quita todavía la orden de aprehensión, a pesar de que yo ya le otorgué el perdón, la Fiscalía no le quiere quitar la orden de aprehensión”

Cuando le pidieron dar detalles sobre la declaración que Gonzalo Peña hizo para ganarse su perdón, Daniela Berriel comentó:

Daniela Berriel incluso dijo que existe un video con las declaraciones de Gonzalo Peña, pero hasta el momento sus ex abogados no le han entregado una copia.

“Lo declaró notarialmente, y una vez que mis abogados me comentaron esto, me lo enseñaron, me dijeron que convenía tenerlo como testigo, ya no como cómplice, porque así ya podía Gonzalo venir a México y ratificar esa declaración, pero como tenía orden de aprehensión, no podía presentarse en México, entonces eso fue a lo que llevamos. Tengo la declaración notariada, esa sí está en mis manos, pero yo quiero la declaración en video, yo la vi”

Daniela Berriel