Gonzalo Peña es acusado de ser cómplice en violación (VIDEO)

La actriz Danny Berriel señaló que a casi un año de su denuncia por violación, las autoridades no han hecho nada contra Gonzalo Peña y su amigo

Gonzalo Peña, actor de la telenovela ‘¿Qué le pasa a mi familia?’, fue acusado en redes sociales por su presunta complicidad en un caso de violación, ocurrida a principios de marzo de 2020.

En un video subido a su cuenta de Instagram el viernes 5 de marzo, la actriz y conductora Danny Berriel se dijo cansada de que a casi un año de los hechos, la denuncia que presentó ante las autoridades no haya mostrado ningún avance.

Además, señaló que Gonzalo Peña sigue enviándole mensajes, no sólo a ella, sino a su hermana, situación que la empujó ha hacer público su caso, esperando que de esta manera las autoridades tomen cartas en el asunto porque teme por su seguridad y la de su familia.

"Hago este video porque estoy harta, porque estoy cansada y porque tengo miedo y este es el último recurso que me queda" Danny Berriel

Danny Berriel: La violación ocurrió en Acapulco

Danny Berriel comenzó su video señalando que la violación habría ocurrido el 14 de marzo del año pasado. La actriz señaló que cinco años atrás conoció a Gonzalo Peña y salieron varias veces, pero la relación no funcionó.

En 2020, dijo, gracias a que una amiga salía con el hermano del actor, ellos retomaron contacto. Fue así que Gonzalo Peña la invitó a Acapulco, en un viaje donde acudirían varias parejas, incluida su amiga, por lo que ella aceptó.

“Acepté ir al viaje, mi amiga llegaba el sábado y todos llegamos el vienes; Gonzalo, el dueño de la casa llamado Eduardo Ojeda, la novia , un amigo de Gonzalo, la hermana de Gonzalo y el novio” Danny Berriel

Danny Berriel: "No pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome"

Por la noche, señaló Berriel, ella terminó sola, platicando con Gonzalo y Eduardo Ojeda, pero como la charla se tornó sexual, ella se sintió incómoda y decidió retirarse a la habitación que le habían asignado con Peña.

“Llegué al cuarto. No pasaron ni dos minutos y ya tenía a Eduardo y a Gonzalo tocándome. Jamás me preguntaron… Me paré, me acosté en el sillón, y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado” Danny Berriel

Con lágrimas en los ojos, Danny Berriel señaló que molesto, el amigo de Gonzalo le decía “que no fuera apretada”, mientras ella insistentemente le decía que no y se fue a acostar en su cama, quedándose dormida poco después porque estaba alcoholizada.

“Desperté porque ya me estaban penetrando, me estaban violando, me estaba violando Eduardo. Cuando me di cuenta que era él entré en shock… Pude tomar consciencia cuando me dijo algo tan asqueroso: ‘Dónde quieres que me venga’ y ahí me di cuenta que estaba siendo violada”. Danny Berriel

"Ahí me di cuenta que estaba frente a dos cerdos": Danny Berriel, al ver la reacción de Gonzalo Peña

Berriel dijo que de inmediato se levantó de la cama y se fue a refugiar en la cama de Gonzalo, pero eso no evito que el amigo la siguiera y comenzara a jalonearla reclamándole que “él todavía no había acabado, que era una maleducada”.

“Y me empezó a manotear, a pegar, empezó a gritarle a Gonzalo que por qué me había invitado, que era una grosera” Danny Berriel

En ese momento, según el relato de la actriz, Gonzalo Peña reaccionó enojado y le dijo algo a Eduardo Ojeda que la dejó en shock:

“Gonzalo se paró muy enojado y le dijo: ‘cabrón, por qué te empuras si te las acabas de coger muy rico’. Ahí me di cuenta que estaba frente a dos cerdos y sentí mucho miedo. No sabía cómo iba a salir de ahí, ni qué iba a pasar conmigo”

Danny Berriel

Danny Berriel señaló que tras la presunta violación, pudo huir del lugar, pedir ayuda a un amigo y presentarse ante las autoridades para denunciar lo sucedido el mismo día, sometiéndose a dolorosos interrogatorios y pruebas, sin que hasta el momento las autoridades hagan algo al respecto.