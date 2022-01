Grettell Valdez aclara rumores sobre su salud; no le amputarán el dedo en la cirugía próxima.

A través de Instagram, Grettell Valdez se sinceró con sus fans sobre lo que tiene en uno de sus dedos.

Esto, luego de que se difundiera la noticia de que Grettell Valdez tiene un virus que puede convertirse en cáncer .

“Solo me cortarán una parte”: Grettell Valdez sobre su dedo

Grettell Valdez rompió el silencio sobre los problemas de salud que atraviesa.

Con la voz entrecortada, Grettell Valdez desmintió que sufrirá la amputación de uno de sus dedos pulgares.

“Los medios de comunicación lo ponen muy fuerte”, reclamó la actriz.

Grettell Valdez habla sobre su estado de salud (@grettellv / Instagram)

Vía Instagram, Grettell Valdez confirmó que, aunque sí deberá someterse a una cirugía, esta solo es preventiva.

Pues, hace casi 5 años, a la famosa le detectaron cáncer en el dedo pulgar de su mano derecha.

“Sí me tienen que cortar parte de mi video (…) hoy por hoy no es cáncer, ahorita es una verruga que tiene un virus y si no la quitamos, transmuta.” Grettel Valdez

Aunque Grettell Valdez trató de mostrarse fuerte con su situación, las lágrimas no tardaron en llegar.

No obstante, la actriz de 45 años dijo que trata de no hablar mucho sobre el tema para no deprimirse.

“Ahorita no quiero hablar mucho de todo esto, porque la semana que entra entro a cirugía”, señaló.

Grettell Valdez recibirá quimioterapias tras cirugía del dedo

Grettell Valdez enfatizó que no le amputarán el dedo; sin embargo, sí será sometida a quimioterapias y una reconstrucción de piel.

Para ello, Grettell Valdez se ha puesto en manos de su oncólogo y un cirujano plástico.

“Sí va desaparecer una parte de mi dedo, pero tengo un gran cirujano que va a hacer algo ahí espectacular”, comentó.

Finalmente, Grettell Valdez aseguró que lo que menos le preocupa es la estética de su dedo.

Ya que, para Grettell Valdez, lo más importante es erradicar la verruga que puede regresar el cáncer .

“No se preocupen, todo va a estar bien. Sí es todo un proceso, pero todo va a salir bien. Recen por mí”, pidió a sus fans.