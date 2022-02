Omar Chaparro le prometió a Diego Verdaguer ser como él. El conductor fue uno de los invitados al homenaje que se le hizo al cantante en Los Ángeles, Estados Unidos.

Entre lágrimas Omar Chaparro confesó que Diego Verdaguer y Amanda Miguel fueron unos grandes mentores y un gran ejemplo para su relación con su pareja Lucía Ruiz de la Peña.

Antes de la misa que se le ofreció a Diego Verdaguer en la Basílica de Guadalupe, Amanda Miguel y su hija Ana Victoria hicieron un homenaje al cantante en la iglesia de Cienciología en Estados Unidos.

La muerte de Diego Verdaguer el pasado 27 de enero sorprendió al mundo del espectáculo y es que la familia del cantante no había hecho público su contagio de Covid-19.

De manera privada Amanda Miguel y su hija Ana Victoria ofrecieron una ceremonia privada en Los Ángeles para despedirse de Diego Verdaguer, uno de los invitados fue Omar Chaparro.

Omar Chaparro no pudo evitar las lágrimas al ser cuestionado sobre la muerte de Diego Verdaguer y reveló que fue su gran mentor.

“Fue un evento muy emotivo, me conmovió muchísimo porque me doy cuenta que se me fue un amigo del alma, un maestro, un mentor, alguien que te quiere dé a gratis”

Omar Chaparro